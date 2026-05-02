Vietnam destaca valores de budismo para la paz y la cooperación mundial

Nueva York (VNA) – El patrimonio budista ofrece no solo profundidad espiritual, sino también una guía práctica para la conducta estatal, especialmente en un mundo que enfrenta conflictos persistentes, divisiones y una creciente desconfianza, aseveró el embajador Do Hung Viet, jefe de la representación permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Durante un diálogo con motivo del Día del Vesak de la ONU, celebrado el 30 de abril en Nueva York, el diplomático subrayó que los principios fundamentales del budismo, como la paz, la compasión y la interdependencia, siguen siendo de gran relevancia, ya que contribuyen a promover la cooperación, aliviar las tensiones y situar a las personas en el centro de las acciones.



Enfatizó que el budismo ha estado estrechamente vinculado con los esfuerzos de Vietnam para la construcción y salvaguarda nacional, convirtiéndose en un pilar fundamental de su identidad cultural y espiritual, a la vez que fomenta la unidad y el crecimiento inclusivo.



El embajador también recordó la exitosa celebración del Día del Vesak 2025 en Ciudad Ho Chi Minh, que atrajo a una gran participación de monjes y seguidores budistas del mundo. La veneración de reliquias sagradas de Buda, tesoro nacional de la India, en Vietnam se destacó como un poderoso símbolo de intercambio cultural y amistad internacional.



Celebrado en la sede de la ONU en Nueva York bajo el lema “Aprovechar el patrimonio budista para fortalecer la paz y la cooperación mundiales”, el diálogo subrayó el Vesak, que conmemora el nacimiento, la iluminación y el fallecimiento de Buda, como una celebración de valores universales.



Los participantes describieron el patrimonio budista como un “puente de civilizaciones”, que facilita el diálogo, fomenta el entendimiento mutuo y fortalece la solidaridad global para afrontar desafíos comunes. Iniciativas como la conservación del patrimonio, la conexión de destinos de peregrinación, el intercambio académico y la cooperación cultural se consideraron formas eficaces de profundizar los lazos entre los pueblos y consolidar una base para la paz duradera.



Durante el evento, la misión vietnamita también presentó un vídeo que destaca momentos clave del Día de Vesak 2025, mostrando una comunidad budista estrechamente vinculada al desarrollo nacional y que contribuye activamente a la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible./.

VNA