Vietnam impulsa cooperación con AIPA para una ASEAN más inclusiva

Hanoi (VNA) – Vietnam está dispuesto a colaborar estrechamente con los Estados miembros de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) para reforzar la solidaridad, intercambiar experiencias y ampliar iniciativas conjuntas en favor de una ASEAN más inclusiva y orientada al futuro.



Esta declaración fue formulada por Trinh Xuan An, diputado a tiempo completo de la Asamblea Nacional en la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Asuntos Exteriores, y vicepresidente del Grupo de Jóvenes Diputados de la Asamblea Nacional (XV legislatura), durante la tercera reunión consultiva de los Jóvenes Parlamentarios de la AIPA (YPA), celebrada hoy en línea por la Cámara de Representantes de Filipinas y la Secretaría de la AIPA.



Bajo el lema «Jóvenes de la ASEAN: Fortaleciendo la solidaridad y empoderando a líderes preparados para el futuro», el encuentro sirvió como plataforma para que jóvenes legisladores intercambiaran opiniones, compartieran experiencias y formularan recomendaciones prácticas con vistas a construir una Comunidad de la ASEAN más sólida y resiliente.



Los participantes subrayaron la necesidad de que la ASEAN aproveche plenamente el potencial de su población joven, estableciendo mecanismos eficaces que garanticen que las voces de la juventud - incluidos los jóvenes parlamentarios- sean escuchadas e incorporadas en la formulación de políticas regionales.



Durante la reunión también se revisaron diversas iniciativas de la AIPA centradas en la juventud, como el Foro de Jóvenes Parlamentarios de la ASEAN, la Gira de la AIPA, el Modelo de la AIPA, los programas de prácticas en la Secretaría de la AIPA y AIPA ConNEXT. Estas iniciativas han involucrado a más de 17.000 jóvenes en toda la región, reflejando un firme compromiso con el empoderamiento de la próxima generación de líderes.

Participantes en el evento. (Fuente: VNA)





Los delegados compartieron experiencias nacionales en materia de desarrollo juvenil y, pese a sus distintas prioridades, coincidieron en varias líneas de acción clave: invertir en educación y competencias para el futuro, ampliar las oportunidades de empleo, mejorar la salud física y mental, y fomentar una participación sustantiva de la juventud en la elaboración de políticas públicas.



Al destacar la importancia de situar a la juventud en el centro de la agenda de desarrollo de la ASEAN, en un contexto de rápidos cambios en tecnología, clima, seguridad no tradicional y gobernanza, Trinh Xuan An afirmó que Vietnam considera a los jóvenes una fuerza pionera y un pilar esencial del desarrollo nacional.



Según indicó, la Asamblea Nacional de Vietnam cuenta actualmente con 99 diputados jóvenes menores de 45 años (incluidos 33 menores de 40), lo que representa el 19,8% de sus 500 miembros. Estos parlamentarios provienen de diversos contextos sociales, étnicos y religiosos; la más joven tiene 24 años. Se caracterizan por su sólida formación y dinamismo, y contribuyen a trasladar las aspiraciones e inquietudes de la juventud al proceso legislativo y a la toma de decisiones sobre asuntos clave del país.



Sobre la base de los logros de la XV legislatura, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura prevé consolidar próximamente su Grupo de Diputados Jóvenes para reforzar los vínculos entre el parlamento y la juventud, así como alinear mejor las políticas nacionales con las nuevas tendencias de desarrollo, añadió.



Tras elogiar las iniciativas de la ASEAN en favor de la juventud, recomendó que los parlamentos integren las perspectivas juveniles tanto en la elaboración de leyes como en la evaluación del impacto de las políticas, amplíen las oportunidades de participación de los jóvenes en la supervisión y la consulta pública, y fortalezcan el diálogo entre jóvenes legisladores y la juventud de zonas urbanas, rurales, fronterizas y remotas.



Asimismo, hizo un llamamiento a intensificar la cooperación en marcos de competencias digitales e inteligencia artificial, vinculándolos a la formación en habilidades digitales, ética de la IA, protección de datos y ciberseguridad, con el fin de garantizar un acceso equitativo, inclusivo y seguro a las nuevas tecnologías para la juventud./.