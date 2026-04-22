Internacional

Indonesia suspenderá las importaciones de diésel de baja calidad a partir de julio

Indonesia eliminará importaciones de diésel desde julio y adoptará B50 con aceite de palma para reforzar su independencia energética.

Yakarta (VNA) - Indonesia dejará de importar diésel de baja calidad a partir del 1 de julio, en el marco del lanzamiento de su programa de biodiésel B50, con el objetivo de aumentar la proporción de combustible derivado del aceite de palma en su matriz energética y reducir la dependencia de las importaciones.

Según el ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, el país adoptará el B50, una mezcla compuesta por un 50 % de diésel y un 50 % de aceite de palma crudo.

El funcionario señaló que esta medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno indonesio para fortalecer la independencia energética nacional mediante el uso del aceite de palma como fuente alternativa de combustible.

Asimismo, explicó que el aceite de palma puede procesarse no solo para producir diésel, sino también gasolina y etanol, cuyo desarrollo se está acelerando en la actualidad.

La decisión de Indonesia se produce en un contexto de crecientes tensiones y disrupciones en el suministro energético global, especialmente ante los riesgos en torno al Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo en el mundo.

La suspensión de las importaciones de diésel y la transición hacia el B50 reflejan los esfuerzos del país por reestructurar su estrategia energética, reducir la dependencia de los mercados externos y fortalecer las fuentes de suministro internas.

El programa B50 supone un avance significativo respecto a políticas anteriores de biocombustibles en Indonesia. No obstante, también plantea desafíos en términos de infraestructura, costos y capacidad para satisfacer la demanda interna.

Aun así, con una firme voluntad política y abundantes recursos naturales, Indonesia envía una señal clara de su aspiración a pasar de ser un país dependiente de las importaciones de combustible a un modelo de autosuficiencia energética basado en recursos nacionales./.

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