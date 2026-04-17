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Accidente de helicóptero en Indonesia deja ocho víctimas mortales

Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron hoy el fallecimiento de las ocho personas que viajaban a bordo de un helicóptero desaparecido previamente en la provincia de Kalimantan Occidental.

Accidente de helicóptero en Indonesia deja ocho víctimas mortales (Foto: AP/ VNA)
Accidente de helicóptero en Indonesia deja ocho víctimas mortales (Foto: AP/ VNA)

Yakarta (VNA) - Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron hoy el fallecimiento de las ocho personas que viajaban a bordo de un helicóptero desaparecido previamente en la provincia de Kalimantan Occidental.


El hallazgo de los restos de la aeronave en una zona de densa selva y terreno montañoso puso fin a las esperanzas de encontrar supervivientes, tras varias horas de intensas labores de búsqueda y salvamento.


Según fuentes oficiales, hasta el momento se han recuperado cuatro cuerpos en el lugar del siniestro, mientras que otros tres permanecen atrapados dentro del fuselaje. De acuerdo con el manifiesto de vuelo, el helicóptero transportaba a ocho personas, por lo que continúan las operaciones para localizar la última víctima entre los restos.

Indonesia, el mayor archipiélago del mundo, depende ampliamente del transporte aéreo para conectar regiones remotas. No obstante, el país registra de forma recurrente accidentes de aviación debido a sus complejas condiciones geográficas y meteorológicas.

Este nuevo siniestro se suma a una serie de tragedias recientes en el sector. En enero de 2026, un helicóptero fletado por el Ministerio de Pesca se estrelló en la isla de Sulawesi, con un saldo de 10 muertos. En septiembre de 2025, otro accidente en Kalimantan del Sur dejó ocho fallecidos, seguido de un tercer siniestro en el distrito de Ilaga que causó cuatro víctimas mortales./.

VNA
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