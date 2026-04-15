Viena (VNA)- Vietnam se compromete a desarrollar la energía atómica con fines pacíficos, en pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad, al tiempo que fortalece la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y socios globales, ratificó Nguyen Hoang Linh, director de la Agencia de Seguridad Nuclear y Radiológica dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.



En su intervención en la 10.ª Reunión de Revisión de la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN) en Viena, Hoang Linh subrayó las decisiones estratégicas de Vietnam y los importantes avances logrados en la reactivación de su programa de energía nuclear.



Al presentar el informe nacional de Vietnam, destacó la decisión de la Asamblea Nacional en noviembre de 2024 de reactivar el proyecto de la central nuclear de Ninh Thuan, describiéndola como un hito estratégico para garantizar la seguridad energética, impulsar el crecimiento económico y cumplir con el compromiso del país de alcanzar cero emisiones netas para 2050.



En consecuencia, para apoyar este objetivo, Vietnam ha implementado una serie de medidas coordinadas, incluyendo la aprobación de la Ley de Energía Atómica en 2025, la actualización del VIII Plan Nacional de Desarrollo Energético y la creación del Comité Directivo Nacional para la construcción de centrales nucleares.



El país también presta atención al desarrollo de recursos humanos, la construcción de infraestructura y el fortalecimiento de la cooperación internacional, con el firme apoyo del OIEA y los países socios.



El informe también señaló que Vietnam ha mantenido la operación segura del reactor nuclear de Da Lat, sin incidentes registrados en los últimos años, al tiempo que ha logrado avances significativos en la mejora de su marco regulatorio y el fortalecimiento de la capacidad de gestión estatal.



La mayoría de las recomendaciones de las reuniones de revisión 8.ª y 9.ª de la CSN se abordaron, en particular las relacionadas con el desarrollo institucional y la capacitación del personal. Sin embargo, persisten varios desafíos, como el desarrollo de metodologías para evaluar la cultura de seguridad y la finalización de una red nacional de monitoreo de la radiación ambiental.



En el futuro, Vietnam continuará fortaleciendo su capacidad regulatoria y técnica, centrándose en la evaluación, la inspección y la supervisión de la seguridad, así como en el desarrollo de recursos humanos y la implementación de una estrategia para la gestión de desechos radiactivos.



En su intervención, el director general del OIEA, Rafael Grossi, reconoció los esfuerzos de los Estados miembros en la preparación y actualización de los informes nacionales y subrayó la importancia de fortalecer las medidas para prevenir incidentes nucleares en medio de la incertidumbre global.



Faizan Mansoor, presidente de la 10.ª Reunión de Revisión, también destacó el papel fundamental de la cooperación internacional y los enfoques basados en el consenso y con un enfoque técnico para reforzar la seguridad nuclear en todo el mundo.



La reunión de revisión del CNS sigue siendo una plataforma importante para que los Estados miembros evalúen la implementación, mejoren la transparencia, generen confianza y promuevan la cooperación en materia de seguridad nuclear. La participación activa y las contribuciones sustantivas de Vietnam subrayan su papel proactivo y responsable en la gobernanza nuclear multilateral, así como su determinación de garantizar la seguridad nuclear y las salvaguardias en apoyo del desarrollo sostenible./.

VNA