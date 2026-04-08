Medios japoneses destacan la estrategia de Vietnam de crecimiento y equilibrio estratégico

Tokio (VNA) - Medios de comunicación japoneses señalaron que Vietnam busca impulsar su crecimiento económico mientras mantiene una política exterior equilibrada entre las grandes potencias, una estrategia impulsada por el nuevo liderazgo del país, según análisis publicados por el diario Nikkei.

La prensa japonesa informó que la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura eligió al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, como nuevo presidente del país con el respaldo unánime de los diputados.

De acuerdo con Nikkei, el hecho de que el líder partidista asuma también la jefatura del Estado podría agilizar la toma de decisiones y fortalecer la posición de Vietnam en el diálogo con otros líderes internacionales.

Los medios también destacaron el nombramiento de Le Minh Hung como primer ministro, anteriormente gobernador del Banco Estatal de Vietnam.

El portal VietJo señaló que se trata del segundo jefe de Gobierno más joven en la historia del país, después del extinto dirigente Pham Van Dong.



Antes de asumir altos cargos en el Partido, Le Minh Hung desarrolló una amplia trayectoria en el Banco Estatal de Vietnam y en 2016 se convirtió en el gobernador más joven de la institución. Durante su mandato entre abril de 2016 y octubre de 2020, impulsó una política monetaria flexible, contribuyó a estabilizar el tipo de cambio, controlar la inflación y acelerar la resolución de los créditos incobrables.

Asimismo, promovió la reducción de las tasas de interés y el flujo de capital hacia sectores prioritarios como la producción y los negocios para apoyar a las empresas y fortalecer la economía en un contexto complejo.



Según Nikkei, el nuevo liderazgo vietnamita enfrenta el reto de reducir la dependencia del país de la inversión extranjera directa (IED). En ese sentido, el desarrollo de empresas nacionales en sectores de alta tecnología, como los semiconductores, será clave. Grandes corporaciones como Vingroup y Viettel están llamadas a desempeñar un papel importante en este proceso.



El periódico también señaló que Vietnam podría entrar en la fase final de su “bono demográfico” en la segunda mitad de la década de 2030. Ante este escenario, To Lam promueve la transición desde un modelo económico basado en mano de obra de bajo costo hacia industrias de mayor valor añadido, vinculadas a la tecnología y al desarrollo de marcas.



En el ámbito diplomático, Nikkei considera que el máximo dirigente vietnamita busca mantener una política exterior equilibrada entre las grandes potencias. Vietnam procura preservar una posición de “no alineamiento”, al tiempo que amplía su red de acuerdos comerciales con distintos países y regiones para atraer inversiones. El rotativo subraya que el éxito de esta estrategia diplomática tendrá un impacto directo en el crecimiento económico del país.



Respecto a las relaciones entre Vietnam y Japón, el diario señaló que Tokio también necesita fortalecer sus vínculos con el nuevo liderazgo vietnamita. Dado que Le Minh Hung es considerado un dirigente con conocimiento sobre Japón, en ese país existe la expectativa de que su mandato contribuya a impulsar aún más la cooperación bilateral./.