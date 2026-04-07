Política

Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam preside ceremonia de nombramientos para la XVI legislatura

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento), Tran Thanh Man, asistió hoy a una ceremonia solemne para anunciar y entregar las resoluciones sobre la estructura de personal del órgano legislativo y su Comité Permanente para el mandato 2026-2031.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entrega resoluciones a los vicepresidentes de las comisiones y otros cargos directivos de la Oficina de la Asamblea Nacional. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entrega resoluciones a los vicepresidentes de las comisiones y otros cargos directivos de la Oficina de la Asamblea Nacional. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento), Tran Thanh Man, asistió hoy a una ceremonia solemne para anunciar y entregar las resoluciones sobre la estructura de personal del órgano legislativo y su Comité Permanente para el mandato 2026-2031.

De acuerdo con la Resolución No. 03/2026/QH16, la nómina de vicepresidentes de la XVI Asamblea Nacional quedó integrada por Do Van Chien, Nguyen Khac Định, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hong Dien, Nguyen Doan Anh y Nguyen Thi Hong. Asimismo, se oficializaron los nombramientos de los miembros del Comité Permanente y de los titulares del Consejo de Asuntos Étnicos y las diversas comisiones parlamentarias. Entre los presidentes designados destacan Lam Van Man al frente del Consejo de Asuntos Étnicos, Phan Chi Hieu en la Comisión de Leyes y Justicia, y Phan Van Mai en la Comisión de Economía y Finanzas.

Durante su intervención, el presidente de la AN, Tran Thanh Man, instó a los funcionarios a trabajar con una estrecha coordinación y a fomentar la unidad para obtener resultados tangibles que eleven el prestigio de la Asamblea Nacional. Subrayó que la disciplina y el orden interno deben ser prioridades absolutas durante este periodo.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entrega resoluciones a los vicepresidentes de las comisiones y otros cargos directivos de la Oficina de la Asamblea Nacional. (Foto: VNA)


El titular del Legislativo enfatizó que el país aspira a lograr un crecimiento económico de “dos dígitos” y que el Parlamento debe encontrar soluciones constructivas para respaldar las políticas estratégicas del Partido y el Gobierno hacia los objetivos nacionales de 2030 y 2045.

Un punto clave de las directrices presidenciales fue la aceleración de la “Asamblea Nacional Digital”. Tran Thanh Man llamó a profundizar la digitalización y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en las labores de elaboración de leyes, supervisión y toma de decisiones sobre asuntos nacionales de vital importancia.

Asimismo, recalcó la necesidad de fortalecer la formación política y el pensamiento ideológico dentro de las agencias parlamentarias, asegurando que cada diputado actúe con responsabilidad plena ante la Patria y los electores.

En representación de los funcionarios designados, el presidente del Consejo de Asuntos Étnicos, Lam Van Man, se comprometió a mantener una lealtad absoluta a los intereses nacionales y a colocar el bienestar del pueblo por encima de todo. Prometió impulsar la profesionalidad y la innovación en los métodos de trabajo para que cada decisión de la Asamblea Nacional refleje fielmente la realidad social.

La ceremonia concluyó con la entrega de resoluciones a los vicepresidentes de las comisiones y otros cargos directivos de la Oficina de la Asamblea Nacional, consolidando así el engranaje institucional para el nuevo quinquenio./.

VNA
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