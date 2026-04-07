Vo Thi Anh Xuan continuará en el cargo de vicepresidenta de Vietnam

Hanoi (VNA)- Con el respaldo unánime de los 485 diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, ratificó hoy a Vo Thi Anh Xuan, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidenta de la República en el mandato 2021‑2026, para continuar como subjefa de Estado durante el período 2026‑2031, en el primer período de sesiones celebrado en Hanoi.



Nacida en 1970 en la provincia sureña de An Giang, Anh Xuan desempeñó diversos cargos a nivel local y ejerció en dos ocasiones como presidenta interina de Vietnam, entre enero y marzo de 2023, y entre marzo y mayo de 2024. Desde enero de 2026 hasta la actualidad, es secretaria del Comité Central del Partido, vicepresidenta del país y diputada de la XVI Legislatura.



La Asamblea Nacional también aprobó este martes la resolución para elegir a Nguyen Huy Tien como presidente de la Fiscalía Suprema Popular para el período 2026–2031, con 474 de 474 votos a favor.



Nguyen Huy Tien, nacido en 1968, es miembro del Comité Central del Partido del XIV mandato, diputado de la XVI Legislatura, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de los órganos partidistas centrales, secretario del Comité del Partido y presidente de la Fiscalía Suprema Popular para el período 2021–2026.



Vo Thi Anh Xuan y Nguyen Huy Tien hicieron su presentación y asumieron oficialmente sus funciones ante la Asamblea Nacional./.