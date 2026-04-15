Máximo legislador de Vietnam llega a Turquía para participar en la UIP-152

Estambul (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, llegó a Estambul para asistir a la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152) y llevar a cabo una agenda de actividades bilaterales en Turquía.



La visita se realiza a invitación de la presidenta de la UIP, Tulia Ackson, y del secretario general de la organización, Martin Chungong. Bajo el lema “Nutrir la esperanza, garantizar la paz y proteger la justicia para las generaciones futuras”, el foro reúne a líderes legislativos de todo el mundo para abordar desafíos globales y regionales.



En el marco del evento, se prevé que Tran Thanh Man pronuncie un discurso en el que expondrá la visión de Vietnam sobre seguridad y desarrollo sostenible, así como propuestas para fortalecer la cooperación interparlamentaria.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, llega a Turquía para participar en la UIP-152 (Foto: VNA)



Asimismo, el dirigente vietnamita mantendrá encuentros con altos responsables de la UIP y jefes de delegaciones internacionales, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la actividad legislativa y la supervisión gubernamental.



La participación de Vietnam en la UIP-152 reafirma su papel activo en la promoción de iniciativas multilaterales orientadas a la paz y la prosperidad compartida.



En el ámbito bilateral, la visita a Turquía busca profundizar los lazos de amistad establecidos desde 1978. En los últimos años, las relaciones entre ambos órganos legislativos han registrado avances significativos, reflejados en el intercambio frecuente de delegaciones y la coordinación en foros internacionales.



Turquía ha respaldado a Vietnam en diversos eventos parlamentarios, como la UIP-132 en 2015 y la IX Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios en 2023. Ambos parlamentos cuentan además con Grupos de Amistad Parlamentaria, lo que contribuye a fortalecer el diálogo político.



Este viaje representa una oportunidad para reforzar la confianza política y ampliar la cooperación económica y social entre ambos países, así como para promover una mayor coordinación en temas de interés común a nivel regional./.