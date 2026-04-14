Economía

Turquía, mercado potencial para productos Halal vietnamitas

Vietnam fortalece su ecosistema Halal y cooperación con Turquía para ampliar exportaciones a mercados musulmanes.

Visitantes en el stand de la Cooperativa Hanoi Xanh en la Exposición Halal 2025. (Fuente: VNA)
Visitantes en el stand de la Cooperativa Hanoi Xanh en la Exposición Halal 2025. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam ha lanzado programas de apoyo para fortalecer la capacidad productiva de las empresas, garantizar estándares de calidad y certificación Halal, y coordina con organizaciones internacionales para facilitar la exportación de productos vietnamitas a los mercados musulmanes, con especial énfasis en Turquía.


Entre las áreas de cooperación, el ámbito Halal es relativamente nuevo pero prometedor. Tanto Vietnam como Turquía tienen fortalezas y necesidades complementarias en ese campo, el cual ha recibido una atención significativa por parte de ambos Gobiernos.

Con una gran población musulmana, Turquía cuenta con un próspero mercado de productos Halal y se considera un importante centro de procesamiento, mientras que Vietnam está estableciendo gradualmente su capacidad para suministrar dicho rubro, especialmente alimentos procesados, artículos agrícolas, bebidas, servicios turísticos y logística.

En los últimos años, los dos países han logrado avances significativos en el desarrollo de la colaboración en la materia. Gracias a su ubicación estratégica que conecta Asia y Europa, Turquía es un socio comercial importante y una puerta de entrada a vastos mercados de Vietnam.

Ante la creciente demanda mundial de productos Halal, Vietnam expresa su interés en desarrollar el ecosistema Halal y lo considera una dirección estratégica, lo que abre nuevas oportunidades de exportación y contribuye a mejorar la posición del país en la cadena de valor global.

De acuerdo con las estadísticas, el valor del intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó 2,3 mil millones de dólares en 2025.

Hasta diciembre de 2025, Turquía tiene un total de 49 proyectos de inversión válidos en Vietnam, con un capital registrado de mil 754 millones de dólares, ocupando así el lugar 24 entre 146 países y territorios con operaciones en la nación indochina./.

VNA
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