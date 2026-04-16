Vietnam posiciona su marca nacional en la nueva era

Hanoi (VNA)– El Ministerio de Industria y Comercio organizó hoy una ceremonia de apertura de la Semana de la Marca Nacional 2026, bajo el tema “La marca nacional de Vietnam en la nueva era”.

En su intervención, el viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, destacó que el Programa de Marca Nacional debe abordarse con una visión renovada, no limitada a la promoción comercial o la comunicación de imagen, sino concebido como un activo estratégico que refleje la competitividad integral y la reputación de Vietnam en la cadena de valor global.

En el contexto de una integración internacional cada vez más profunda, el desarrollo de la Marca Nacional no solo contribuye a mejorar la imagen de los productos “Made in Vietnam”, sino también a construir poder blando y posicionar al país en el escenario internacional.

Tras más de 20 años de implementación, el número de empresas y productos reconocidos bajo el Programa de Marca Nacional ha aumentado de manera constante, lo que refleja los esfuerzos en innovación tecnológica, mejora de la calidad y consolidación de la posición de las empresas vietnamitas.

La Semana de la Marca Nacional de Vietnam 2026 se celebra del 16 al 23 del presente mes en todo el país, en el marco del 18.º aniversario del Día de la Marca de Vietnam (20 de abril). El programa incluye una serie de actividades como la ceremonia de apertura, el foro, seminarios temáticos, una exposición de logros del programa y actividades de conexión empresarial, concebidas como un espacio de convergencia entre políticas, empresas y mercado.

En el marco del evento, el Foro de la Marca Nacional 2026 reúne a representantes de organizaciones internacionales, expertos y la comunidad empresarial para intercambiar sobre las tendencias de desarrollo de marcas en el nuevo contexto. La amplia participación refleja tanto el alcance del programa como la creciente conciencia sobre el papel de la marca en el fortalecimiento de la competitividad nacional.

El viceministro Nguyen Sinh Nhat Tan señaló que la Marca Nacional en la nueva etapa debe basarse en la calidad, la innovación, el desarrollo sostenible y la identidad cultural vietnamita, junto con un sistema de criterios renovado. Se alienta a las empresas a impulsar la transformación digital y verde, aplicar inteligencia artificial y big data en la gestión, y cumplir estrictamente con estándares ambientales y de sostenibilidad. Asimismo, se considera clave aprovechar los acuerdos de libre comercio, proteger la propiedad intelectual y promover los valores culturales propios.

En el foro, se informó que tras más de dos décadas el programa ha logrado avances significativos en escala y posicionamiento: de 30 empresas en 2003 a 190 reconocidas en 2026. El valor de la Marca Nacional de Vietnam en 2025 alcanzó los 519,6 mil millones de USD, situándose en el puesto 32 entre 193 economías, con un aumento de más de 200 mil millones de USD respecto a 2020.

No obstante, señaló que muchos productos aún crecen en cantidad pero no en calidad, ya que el valor total de las 100 principales marcas empresariales del país en 2025 fue de unos 38,4 mil millones de USD, un 14% menos que el período anterior. Esto refleja que Vietnam sigue participando principalmente en etapas de bajo valor añadido dentro de las cadenas globales de suministro, con predominio del modelo de fabricación por encargo (OEM), mientras que las capacidades de diseño (ODM) y construcción de marca propia (OBM) aún son limitadas.

De cara al futuro, se propone una Estrategia de Marca Nacional de Vietnam hasta 2035, con visión a 2045, estructurada en tres fases. Entre 2026 y 2030 se prevé consolidar el sistema de criterios, promover la digitalización y avanzar de OEM a ODM, con el objetivo de alcanzar 1.000 productos reconocidos. Entre 2030 y 2035 se busca formar empresas con marcas de alcance regional e internacional, con entre 5 y 10 marcas entre las 500 principales del mundo, elevando el valor de la marca nacional al top 25 global. Hacia 2045, Vietnam aspira a una economía creativa, moderna y sostenible, exportando no solo productos, sino también valor, diseño y conocimiento./.