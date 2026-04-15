Fondos nacionales impulsan ingresos y desarrollo rural en Vietnam

Hanoi (VNA) – Los fondos de los programas nacionales objetivos (PNO) en Vietnam están progresivamente llegando a la vida de la población, especialmente en zonas rurales, montañosas y comunidades étnicas, ayudando a desarrollar la producción, mejorar los ingresos y pasar a la producción comercial, vinculándose con el mercado.

En la provincia norteña montañosa de Lao Cai, los fondos de los PNO han apoyado el desarrollo de la ganadería comercial, proporcionando animales, orientación técnica y capacitación, lo que ha permitido a los hogares aumentar la productividad y la calidad del ganado. Muchas familias han ampliado su producción y formado grupos de cría en asociación, intercambiando experiencias, mejorando los ingresos y estabilizando sus vidas.

El apoyo no se limita a la entrega de recursos, sino que incluye capacitación técnica, promoviendo un cambio en la mentalidad de producción hacia la autonomía y la sostenibilidad. En varias localidades centrales del país como Hue, Da Nang y Ha Tinh, los fondos de los PNO se han integrado en los programas de construcción de nuevas zonas rurales y reducción sostenible de la pobreza, desarrollando cultivos de plantas medicinales, cría de gallinas en patio y apicultura. Numerosos modelos familiares se han convertido en pequeñas cooperativas, generando empleo local y reduciendo la migración, aumentando los ingresos.

En el delta del Mekong, especialmente en la provincia de Ca Mau, los fondos de los PNO han apoyado modelos de producción adaptados al cambio climático, como la cría de camarones y cangrejos bajo bosques de mangle, aumentando los ingresos y protegiendo el ecosistema, creando medios de vida sostenibles en condiciones naturales adversas. Estos ejemplos muestran que, cuando los fondos se asignan correctamente, no solo aumentan los ingresos de la población, sino que también fomentan economías rurales modernas y sostenibles.

Sin embargo, la velocidad de desembolso sigue siendo un “cuello de botella” que requiere atención urgente.

Un modelo de granja avícola biosegura en la comuna de Dong Hy, provincia de Thai Nguyen. Foto: VNA.

El Ministerio de Finanzas informó que, hasta el primer trimestre de 2026, los fondos de inversión pública de los PNO desembolsados alcanzaron 382,03 mil millones de VND (14,7 millones de USD), solo el 4,9% del plan; los gastos corrientes desembolsados fueron de 377,18 mil millones de VND (14,5 millones de USD), el 4% del presupuesto. La causa principal es la lentitud en la organización, procedimientos incompletos, guías no específicas y capacidades limitadas en las localidades remotas.

El 2026 es crucial para cumplir los objetivos socioeconómicos de la nueva etapa. Los PNO siguen siendo esenciales para garantizar la seguridad social y reducir las brechas regionales. El Gobierno solicita acelerar el desembolso, asegurando que los fondos lleguen a los destinatarios correctos, cumpliendo los objetivos y generando un impacto real, promoviendo un desarrollo inclusivo sin dejar a nadie atrás.

El Ministerio de Finanzas recomienda acelerar la asignación de fondos, simplificar procedimientos, reforzar la supervisión y vincular la responsabilidad del desembolso con la evaluación del desempeño, asignando tareas claras según los principios de “persona, actividad, tiempo y resultado”.

Expertos económicos señalan que, para maximizar la efectividad de los PNO, los fondos deben fluir oportunamente, permitiendo que los modelos de subsistencia se expandan, generando un efecto multiplicador, mejorando los ingresos y la calidad de vida de la población./.