Economía

Vietnam, destino de inversión atractivo para empresas extranjeras

Las fluctuaciones del comercio global han fragmentado cada vez más el entorno de inversión, haciéndolo difícil de predecir, lo que obliga a las empresas a adaptarse rápidamente.

El parque industrial Binh Xuyen ha alcanzado el 100% de ocupación. Foto: VNA
El parque industrial Binh Xuyen ha alcanzado el 100% de ocupación. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- Las fluctuaciones del comercio global han fragmentado cada vez más el entorno de inversión, haciéndolo difícil de predecir, lo que obliga a las empresas a adaptarse rápidamente.

Sin embargo, muchos inversores extranjeros continúan viendo a Vietnam como un eslabón estable dentro de la cadena de suministro global, gracias a los destinos de inversión con ventajas competitivas.

Según Sun Guoqiang, presidente de la Asociación de Empresas de Shandong en Vietnam, las empresas chinas, especialmente en el sector de la producción industrial, muestran un creciente interés en Vietnam.

La comunidad empresarial de Shandong ha pasado de la fase exploratoria a una implementación más sistemática de inversiones, enfocándose en la capacidad de producción, la operación, la adaptación al entorno de negocios y la localización de la cadena de suministro.

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El Parque Tecnológico Da Nang n.º 2 está diseñado con un estilo moderno, idóneo para empresas de los sectores de tecnología de la información e innovación. Foto: VNA

Según Guoqiang, la asociación sigue desempeñando un papel clave como puente de conexión, desarrollando al mismo tiempo plataformas de promoción comercial digital para ayudar a las empresas a acceder al mercado.

Desde la perspectiva europea, el presidente de EuroCham, Bruno Jaspaert, sostiene que Vietnam necesita mejorar su infraestructura y llevar a cabo reformas en los procedimientos administrativos para lograr un avance significativo en su entorno de inversión.

Si bien las políticas sectoriales se están ajustando, el factor clave sigue siendo la estabilidad política y la eficiencia operativa.

En 2026, la Ley de Inversiones y diversas políticas relacionadas serán revisadas, lo que traerá cambios significativos al entorno empresarial.

Leaw Wee Ming, director general de del VSIP Can Tho, señaló que el modelo de parque industrial no solo proporciona infraestructura, sino que también apoya a los inversores desde la fase de investigación hasta la operación, contribuyendo a aumentar el atractivo de Vietnam para la atracción de capital verde y sostenible.

Ciudad Ho Chi Minh sigue consolidándose como un centro económico dinámico, con el objetivo de convertirse en un punto clave para atraer inversiones, tecnologías y fomentar la innovación dentro de la región ASEAN.

La ciudad ha identificado la promoción comercial como un motor fundamental, con planes para llevar a cabo 74 actividades durante 2026 con el fin de aumentar la conexión empresarial, expandir los mercados y desarrollar cadenas de suministro sostenibles./.

VNA
#Vietnam #comercio global #inversores extranjeros
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