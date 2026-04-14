Provincia norvietnamita de Phu Tho impulsa la inversión y amplía la cooperación con empresas chinas

Beijing, Vietnam (VNA) El presidente del Comité Popular de la provincia norvietnamita de Phu Tho, Tran Duy Dong, presidió una conferencia de promoción de inversiones con la participación de decenas de empresas chinas de diversos sectores, especialmente tecnología, electrónica e industria metalúrgica.



En su intervención inaugural, Tran Duy Dong destacó que se trata de la primera conferencia de promoción de inversiones en el extranjero organizada por la provincia tras su reciente reorganización administrativa, en un contexto en el que las relaciones entre Vietnam y China continúan desarrollándose de manera positiva y sustantiva.



El evento sirvió como plataforma para que Phu Tho presentara su potencial, ventajas competitivas y orientación de desarrollo, al tiempo que invitó a las empresas chinas a intensificar su exploración y expansión de inversiones en la localidad, resaltó.



Según la información presentada en la conferencia, las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y China han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, con un comercio bilateral que alcanzó aproximadamente 252 mil millones de dólares en 2025. China es actualmente el tercer mayor inversor extranjero en Vietnam y lidera en número de nuevos proyectos de inversión.



Al presentar la provincia tras la fusión de las antiguas Phu Tho, Vinh Phuc y Hoa Binh, efectiva desde el 1 de julio de 2025, el funcionario señaló que la nueva Phu Tho cuenta con una superficie superior a los 9.300 km² y una población de más de 4 millones de habitantes. Además, dijo, desempeña un papel clave como nodo de conexión comercial entre la región montañosa del norte, Hanoi y otras localidades dentro del corredor económico Kunming–Lao Cai–Hanoi–Hai Phong–Quang Ninh.



La provincia dispone actualmente de una infraestructura de transporte interregional favorable, con más de 31.000 km de carreteras, cerca de 680 km de vías fluviales interiores y 113 km de ferrocarril nacional. Asimismo, cuenta con 57 parques industriales planificados, de los cuales 30 - con una superficie superior a 5.800 hectáreas— ya disponen de infraestructura completa y terrenos listos para recibir inversiones.



Hasta la fecha, Phu Tho alberga 742 proyectos de inversión extranjera directa (IED), con un capital total registrado de aproximadamente 13.960 millones de dólares procedentes de 27 países y territorios. De ellos, los inversores chinos representan 180 proyectos, con un capital total de 3.570 millones de dólares, lo que equivale al 24% del número total de proyectos y al 26% del capital de IED en la provincia. Entre los proyectos destacados figura la planta electrónica de BYD Vietnam, con una inversión de 411 millones de dólares.



Tran Duy Dong subrayó que Phu Tho está entrando en una nueva fase de desarrollo con el objetivo de lograr un alto crecimiento asociado a la sostenibilidad, impulsado por la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. La provincia aspira a convertirse para 2030 en un centro de desarrollo industrial, comercial, logístico, sanitario y de formación de alta calidad, y para 2045 contar con una infraestructura moderna y un nivel de vida cada vez más elevado para su población.



Para lograrlo, la provincia apuesta por tres prioridades: la reforma administrativa y la mejora de la gobernanza, el desarrollo de recursos humanos cualificados y la modernización de las infraestructuras, junto con incentivos a la inversión conforme al marco legal vigente.



Phu Tho busca atraer capital en sectores como la alta tecnología, los semiconductores, la industria auxiliar, la mecánica de precisión, los vehículos eléctricos, los equipos médicos, la farmacéutica, los nuevos materiales y las energías renovables, además de fomentar centros de investigación y desarrollo, logística y parques industriales especializados.



Mientras tanto, representantes empresariales de Beijng valoraron positivamente el entorno de inversión y el potencial de la provincia de Phu Tho, y manifestaron su interés en explorar oportunidades de cooperación, especialmente en industria tecnológica, producción de materiales y servicios logísticos.



Tran Duy Dong reiteró que las empresas son socios estratégicos y aseguró que Phu Tho está comprometida a ofrecer condiciones favorables para garantizar inversiones eficientes y sostenibles, contribuyendo a profundizar la cooperación económica entre Vietnam y China./.

VNA