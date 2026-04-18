Economía

Movilizan recursos privados para transformar fisonomía de la capital

La Resolución 68-NQ/TW del Buró Político se está convirtiendo en un "viento nuevo" para la comunidad empresarial en Hanoi, especialmente en sectores como infraestructura de transporte y desarrollo urbano, gracias a mecanismos más abiertos que permiten la participación del sector privado.

En la empresa de Hoa Phat. (Fuente: VNA)
En la empresa de Hoa Phat. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La Resolución 68-NQ/TW del Buró Político se está convirtiendo en un "viento nuevo" para la comunidad empresarial en Hanoi, especialmente en sectores como infraestructura de transporte y desarrollo urbano, gracias a mecanismos más abiertos que permiten la participación del sector privado.

Como centro político y económico del país, Hanoi enfrenta una fuerte presión en el desarrollo de infraestructuras. En un contexto de recursos presupuestarios limitados, la implementación de la Resolución 68 ha ampliado las oportunidades para que las empresas privadas participen en la inversión, convirtiendo los planes en obras concretas.

En los últimos años, el sector privado no solo ha intervenido en el desarrollo de viviendas, sino que también ha asumido un papel clave en la construcción de infraestructuras troncales. Grandes proyectos como puentes sobre el río Rojo, ejes viales estratégicos y obras culturales y urbanas llevan la impronta del sector privado.

El grupo Sun Group impulsa proyectos como la Ópera de Hanoi, parques a lo largo del río To Lich y la construcción del puente Tran Hung Dao. Asimismo, el proyecto del puente Tu Lien, con participación de empresas vinculadas a Vingroup, avanza para su finalización en 2026.

En el ámbito inmobiliario, Sunshine Group ha iniciado varios proyectos de gran escala, entre ellos Noble West Lake Hanoi, contribuyendo al desarrollo urbano moderno. Estas iniciativas reflejan el creciente papel del sector privado en el desarrollo socioeconómico.

Según expertos, la Resolución 68 representa un avance en el perfeccionamiento de la economía de mercado con orientación socialista, al reconocer por primera vez al sector privado como el motor más importante de la economía. Además, garantiza derechos fundamentales como la propiedad, la libertad empresarial, la competencia equitativa y el acceso a recursos, al tiempo que introduce el cambio de un modelo de control previo a uno de supervisión posterior, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

La implementación en Hanoi demuestra que el sector privado se está consolidando como fuerza central en el desarrollo de infraestructuras. No obstante, para asegurar la sostenibilidad, la ciudad debe continuar reformando procedimientos, acelerar la liberación de terrenos y perfeccionar los mecanismos de atracción de inversiones.

La Resolución 68 no solo es una política, sino también una nueva plataforma de desarrollo para las empresas privadas. Su aplicación efectiva permitirá a Hanoi construir un sistema de infraestructuras moderno, integrado y avanzar hacia un crecimiento rápido y sostenible en la próxima etapa./.

VNA
#Hanoi #Resolución 68 #sector privado
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Resolución 68

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