Economía

Foro Nacional de Cooperativas 2026 vigoriza la conexión entre sectores económicos

La tercera edición del Foro Nacional de Cooperativas 2026 se celebró hoy en Hanoi con el objetivo de fortalecer la conexión entre la economía cooperativa y el sector privado, en un contexto en el que Vietnam impulsa la construcción de un ecosistema económico más integrado y sostenible.

La presidenta de la Alianza de Cooperativas de Vietnam, pronuncia su discurso de inauguración (Foto: VNBUSINESS)
La presidenta de la Alianza de Cooperativas de Vietnam, pronuncia su discurso de inauguración (Foto: VNBUSINESS)

Hanoi (VNA) - La tercera edición del Foro Nacional de Cooperativas 2026 se celebró hoy en Hanoi con el objetivo de fortalecer la conexión entre la economía cooperativa y el sector privado, en un contexto en el que Vietnam impulsa la construcción de un ecosistema económico más integrado y sostenible.

El evento tuvo lugar en el marco del Día de las Cooperativas de Vietnam (11 de abril), del 80.º aniversario del llamado del Presidente Ho Chi Minh a la participación en cooperativas agrícolas (11 de abril de 1946 – 2026) y del Mes de Acción por las Cooperativas 2026. La organización estuvo a cargo de la Alianza de Cooperativas de Vietnam, en coordinación con la Revista Kinh Doanh (Negocios).

Durante la apertura, la presidenta de la Alianza de Cooperativas de Vietnam, Cao Xuan Thu Van, subrayó que el foro se desarrolla tras la aprobación de la Resolución N.º 68-NQ/TW del Politburó, que reconoce a la economía privada como uno de los motores clave del crecimiento nacional. En este escenario, afirmó, el reto ya no es el papel de las cooperativas, sino su posicionamiento y articulación dentro del ecosistema económico junto al sector privado.

La dirigente destacó que las experiencias internacionales demuestran que las economías más exitosas funcionan como sistemas interconectados, donde los distintos actores económicos se complementan e impulsan mutuamente. En Vietnam, añadió, la economía colectiva -con las cooperativas como núcleo- está consolidando progresivamente su papel dentro del sistema económico nacional.

Según datos de la Alianza de Cooperativas de Vietnam, hasta marzo de 2026 el país contaba con 35.197 cooperativas y cerca de 7 millones de miembros. De ellas, el 66,8% pertenece al sector agrícola, con 23.512 cooperativas, mientras que 11.685 operan en sectores no agrícolas como industria, comercio, transporte, artesanía y medio ambiente.

El 78% de las cooperativas opera de manera eficiente, cerca de 4.700 participan en cadenas de valor y unas 2.600 han incorporado tecnología avanzada. Estas cifras reflejan la transformación del sector hacia un modelo más dinámico y mejor integrado en el mercado.

En este contexto, se resaltó que ningún sector económico puede desarrollarse de forma aislada. Las empresas requieren suministro estable, los agricultores necesitan mercados sostenibles, la tecnología demanda espacios de aplicación y el sistema financiero busca modelos viables. Por ello, la vinculación entre cooperativas y sector privado se considera una tendencia inevitable.

La presidenta de la Alianza de Cooperativas de Vietnam enfatizó que las cooperativas aportan organización comunitaria y capacidad de producción a gran escala, mientras que el sector privado contribuye con tecnología, gestión moderna, capital y acceso a mercados. Su articulación permite la creación de nuevas cadenas de valor y modelos de cooperación más sostenibles.

En la práctica, ya se observan diversos ejemplos de colaboración, como cooperativas agrícolas vinculadas a empresas de procesamiento para elevar el valor de los productos y ampliar exportaciones, iniciativas de turismo comunitario apoyadas en plataformas digitales, o cooperativas artesanales que se incorporan al comercio electrónico para diversificar mercados.

Durante el foro, el vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, Nguyen Ngoc Canh, señaló que el acceso al crédito para las cooperativas sigue enfrentando dificultades debido a limitaciones de escala, capacidad de gestión, transparencia financiera y falta de datos sobre cadenas de valor.

No obstante, indicó que el Banco Estatal continuará mejorando el marco de políticas crediticias, simplificando procedimientos y promoviendo líneas de financiación preferenciales para modelos de cooperación entre cooperativas y empresas. Asimismo, propuso revisar el Decreto 98/2018 sobre la vinculación en cadenas de valor agrícolas.

Por su parte, Do Manh Khoi, representante del Ministerio de Finanzas, destacó la necesidad de reforzar el marco legal, mejorar la capacidad de las cooperativas y fortalecer el papel de coordinación del sector empresarial para impulsar vínculos más eficaces y sostenibles.

Bajo el lema “Conectar la economía cooperativa con el ecosistema de la economía privada”, el foro reunió a unos 300 delegados, entre ellos representantes del Gobierno, ministerios, autoridades locales, organismos internacionales, expertos, empresas y cooperativas destacadas.

El encuentro busca consolidar la cooperación entre cooperativas y empresas privadas, especialmente en sectores como la agricultura de alta tecnología, el procesamiento, la exportación y la logística agrícola, con el objetivo de avanzar hacia un ecosistema económico más integrado, dinámico e inclusivo./.

VNA
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Resolución 68

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