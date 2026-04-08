Vietnam apuesta por la inteligencia artificial como eje de su crecimiento económico

Hanoi (VNA) - La inteligencia artificial (IA) se posiciona como uno de los pilares del crecimiento económico de Vietnam en el marco de la expansión de la economía digital. Proyecciones internacionales estiman que, para 2040, esta tecnología podría aportar cerca del 25% del producto interno bruto (PIB), equivalente a cientos de miles de millones de dólares.

Especialistas señalan que la IA ha superado su condición de herramienta tecnológica para convertirse en una infraestructura estratégica, comparable a la electricidad, las telecomunicaciones o internet. Su desarrollo, destacan, será determinante para reforzar la competitividad del país en el escenario global.

En este contexto, Vietnam ha identificado la IA como un sector prioritario para elevar la productividad, fomentar la innovación y acelerar la transformación de su modelo económico. Entre sus principales fortalezas figuran el crecimiento del volumen de datos locales, una población joven y una alta capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías.

No obstante, expertos advierten que el aprovechamiento de este potencial dependerá de una estrategia integral y sostenida. Entre las propuestas se incluye la construcción de una estrategia nacional de IA con horizonte en 2045, en la que esta tecnología se consolide como uno de los ejes del desarrollo, así como la implementación de programas específicos como AI-X a partir de 2026, con objetivos y responsabilidades claramente definidos.

El desarrollo de un ecosistema sólido —que integre infraestructura de datos, empresas tecnológicas “Make in Vietnam” y talento altamente cualificado— aparece como un factor clave. En este proceso, las startups y compañías tecnológicas están llamadas a desempeñar un papel central en la aplicación de soluciones basadas en IA.

A pesar de las perspectivas, Vietnam enfrenta desafíos relevantes, como la limitada disponibilidad de capital, la escasez de especialistas en investigación avanzada y la dependencia de tecnologías extranjeras. Ante ello, se plantea la necesidad de avanzar hacia una IA más autónoma, capaz de generar productos y modelos de negocio propios.

En un entorno internacional cada vez más competitivo, la IA se perfila como una herramienta decisiva para impulsar la productividad, estimular la innovación y fortalecer la posición de Vietnam en la economía global. Su desarrollo será clave para que el país avance hacia su objetivo de convertirse en una nación desarrollada en 2045./.