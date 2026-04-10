Turismo

Transformación digital y crecimiento verde centran Feria Internacional de Turismo de Vietnam 2026

La Feria Internacional de Turismo VITM 2026 reúne en Vietnam a cientos de empresas para promover turismo digital y crecimiento sostenible.

La VITM 2026 reúne a 31 provincias y ciudades vietnamitas y representantes de 20 países y territorios, con cerca de 400 stands de más de 600 organizaciones y empresas. (Foto: VNA)
La VITM 2026 reúne a 31 provincias y ciudades vietnamitas y representantes de 20 países y territorios, con cerca de 400 stands de más de 600 organizaciones y empresas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La XV Feria Internacional de Turismo de Vietnam (VITM 2026) fue inaugurada hoy en Hanoi, con la participación de cientos de empresas y organizaciones nacionales e internacionales del sector, en un evento orientado a impulsar la transformación digital y el desarrollo sostenible de la industria sin humo vietnamita.

Organizada por la Asociación de Turismo de Vietnam bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el evento se celebra bajo el lema “Transformación digital y crecimiento verde: elevar el turismo de Vietnam”, con el objetivo de promover la cooperación entre empresas, ampliar la promoción del país y estimular la demanda turística.

En la ceremonia de apertura, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong, destacó la recuperación del sector en 2025, cuando el país atendió 21,5 millones de visitantes internacionales y 135,5 millones de turistas nacionales, con ingresos superiores a un billón de dongs (casi 38 mil millones de dólares). Según el funcionario, estas cifras reflejan el creciente atractivo de Vietnam como destino y el papel estratégico del turismo en el desarrollo económico y social.

El viceministro subrayó además la importancia de la transformación digital en la nueva etapa de desarrollo del sector, mediante la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial y el Big Data para analizar tendencias del mercado, personalizar productos turísticos y optimizar las actividades de promoción.

De acuerdo con la vicepresidenta permanente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Cao Thi Ngoc Lan, tras 14 ediciones, la VITM se ha consolidado como un evento turístico de referencia a nivel nacional e internacional, al atraer a un número cada vez mayor de organismos de promoción y empresas del sector.

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Delegados en la ceremonia de inauguración de la VITM 2026 (Foto: VNA)

La edición de este año reúne a 31 provincias y ciudades vietnamitas y representantes de 20 países y territorios, con cerca de 400 stands de más de 600 organizaciones y empresas, de los cuales alrededor del 15% corresponde a expositores internacionales. Los organizadores prevén recibir más de 80 mil visitantes durante los cuatro días de actividades, que incluyen programas de promoción turística, descuentos en billetes aéreos y servicios de alojamiento, así como la exhibición de productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto) de distintas regiones del país.

Uno de los puntos destacados de la feria es la participación de la provincia de Gia Lai, sede del Año Nacional del Turismo 2026, que promueve el mensaje “El gran bosque toca el mar azul”, orientado a conectar el espacio cultural de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen) con las zonas costeras del centro del país.

La feria también sirve de plataforma para que empresas turísticas presenten nuevos productos y programas promocionales. Entre ellas, la Corporación de Turismo de Hanoi (Hanoitourist) ofrece paquetes de verano, servicios de alojamiento y soluciones MICE con promociones especiales para los visitantes.

Asimismo, la empresa BestPrice Travel impulsa el desarrollo de productos personalizados, especialmente en el segmento de turismo de bienestar, en respuesta a la creciente demanda de experiencias orientadas al cuidado de la salud y el equilibrio personal.

La VITM 2026 se desarrollará hasta el 13 de abril en el Palacio Cultural de la Amistad, en Hanoi./.

VNA
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