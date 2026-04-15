Turismo

Ciudad vietnamita de Da Nang restablece conexiones aéreas con Rusia y la CEI

La ciudad central vietnamita de Da Nang ha reanudado oficialmente, a partir de abril de 2026, los servicios aéreos desde y hacia Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), lo que señala una fuerte recuperación y una mayor conectividad global.

Da Nang busca a atraer a turistas internacionales. (Foto: VNA)
Da Nang busca a atraer a turistas internacionales. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) – En un esfuerzo por atraer a más visitantes internacionales, la ciudad central vietnamita de Da Nang ha reanudado oficialmente, a partir de abril de 2026, los servicios aéreos desde y hacia Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), lo que señala una fuerte recuperación y una mayor conectividad global.

La CEI incluye a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Estos países participan en acuerdos en materia de comercio, finanzas, legislación y seguridad, y la mayoría forma parte de la Zona de Libre Comercio de la CEI.

El turismo sigue siendo un motor clave de crecimiento para la ciudad, con una expansión de dos dígitos y un papel crucial en el desarrollo socioeconómico. Este año, Da Nang intensifica sus campañas de promoción y estímulo, con el objetivo de recibir cerca de 20 millones de visitantes y alcanzar 2,6 mil millones de USD en ingresos totales por alojamiento.

La reapertura de estas rutas permitirá diversificar los mercados emisores y reforzar la dinámica positiva pese a las incertidumbres globales. Operados en colaboración entre aerolíneas y empresas de viajes, estos servicios contribuirán al crecimiento turístico a lo largo de 2026.

El 13 de abril, el vuelo VJ55 procedente de Astaná (Kazajistán) aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Da Nang con 370 pasajeros, incluidos unos 250 representantes del sector turístico de países de la CEI. La ruta Astaná–Da Nang operará tres vuelos semanales en abril y mayo, aumentando a seis a partir de junio.

Asimismo, está previsto que un vuelo desde Vladivostok (Rusia), con unos 220 pasajeros, llegue el 16 de abril, con una frecuencia que pasará de dos a tres vuelos mensuales desde mayo.

Paralelamente, la ciudad organiza un viaje de familiarización (famtrip) del 13 al 18 de abril, con la participación de más de 250 empresas turísticas de la CEI para explorar la oferta local. Se espera que las actividades de networking y encuentros empresariales los días 17 y 18 de abril impulsen los flujos turísticos desde estos mercados.

En un contexto de volatilidad de los mercados globales, Rusia y los países de la CEI se consideran mercados emisores de alto potencial, con visitantes que suelen gastar más y permanecer más tiempo.

En el primer trimestre de 2026, Da Nang recibió alrededor de 2,3 millones de llegadas internacionales, incluidas más de 100.000 procedentes de Rusia y la CEI, lo que representa el 4,35%. La ciudad aspira a un crecimiento turístico del 30–40% este año, con estos mercados como impulsores clave.

De abril a octubre de 2026, se prevé la operación de casi 570 vuelos desde Rusia y la CEI hacia Da Nang, transportando a unos 120.000 pasajeros. La red se ampliará más allá de Kazajistán para incluir Uzbekistán, Bielorrusia y ciudades rusas como Vladivostok, Jabárovsk, Novokuznetsk y Barnaúl, con la mayoría de los vuelos operados en modalidad chárter para mayor flexibilidad.

Solo en el primer trimestre, esta urbe registró 4,2 millones de visitantes con pernoctación, un aumento interanual del 15,3%, incluidos 2,3 millones de extranjeros y más de 1,8 millones de turistas nacionales./.

VNA
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