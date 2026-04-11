Festivales impulsan turismo cultural y desarrollo sostenible en provincia de Ninh Binh

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Ninh Binh refuerza su posición como uno de los principales destinos turísticos del país gracias a una estrategia centrada en la cultura, en la que la puesta en valor de los festivales tradicionales contribuye tanto a la preservación de la identidad de la antigua capital como al impulso del desarrollo turístico local.

Durante la temporada primaveral, los festivales culturales se convierten en un importante atractivo para visitantes nacionales e internacionales. Entre los más destacados figuran el Festival de Hoa Lu, el Festival de la pagoda Bai Dinh y el Festival de Trang An. En particular, el Festival de Bai Dinh, que comienza el sexto día del primer mes lunar, marca el inicio de la temporada festiva con un significado de retorno a las raíces, homenaje a los antepasados y difusión de los valores culturales nacionales, atrayendo cada año a millones de visitantes.

La pagoda Bai Dinh, con una larga historia vinculada a importantes hitos históricos, fue el lugar donde el rey Dinh Tien Hoang realizaba ceremonias para pedir paz y prosperidad para el país, así como el espacio donde el rey Quang Trung llevó a cabo rituales antes de su marcha hacia Thang Long. A lo largo del tiempo, el sitio ha sido preservado y se ha consolidado como un destacado destino espiritual.

Asimismo, el Festival del templo Tran se celebra del 15 al 20 del octavo mes lunar, en conmemoración del aniversario de la muerte del rey Tran Nhan Tong. El evento incluye ceremonias solemnes, procesiones y ofrendas, destacando el tradicional rito de apertura de sellos la noche del 14 del primer mes lunar, que atrae a numerosos fieles y turistas.

Aunque el arroz aún está verde, el paisaje ya empieza a tomar forma y atrae a numerosos visitantes. (Fuente: VNA)

En el contexto actual, Ninh Binh cuenta con más de 700 festivales, de los cuales 20 han sido reconocidos como patrimonio cultural inmaterial nacional. Estas celebraciones, combinadas con espectáculos artísticos, juegos tradicionales y experiencias culturales, no solo satisfacen las necesidades espirituales, sino que también contribuyen a generar productos turísticos diferenciados, prolongar la estancia de los visitantes y aumentar su gasto.

Gracias a la coordinación entre el sector turístico, las empresas y las autoridades locales, los productos vinculados a los festivales se han ido organizando de manera cada vez más profesional. En los dos primeros meses de 2026, Ninh Binh recibió más de 5,4 millones de visitantes, un incremento del 9,9%, con ingresos turísticos de aproximadamente 224,5 millones de dólares, un aumento del 15,9%. Solo durante el Año Nuevo Lunar (Tet) de 2026, la provincia acogió a 2,38 millones de turistas, un crecimiento del 81,4%, situándose en el segundo lugar a nivel nacional.

El sector turístico local mantiene su enfoque en la preservación de los valores tradicionales, al tiempo que impulsa el desarrollo de productos de turismo cultural, espiritual y experiencial. Los festivales se integran con el sistema de patrimonio, paisajes, oficios tradicionales y gastronomía para conformar rutas turísticas atractivas.

Con una orientación hacia el desarrollo sostenible, que vincula el turismo con la comunidad y la preservación cultural, Ninh Binh avanza hacia su objetivo de convertirse en una “Ciudad patrimonial milenaria”, en la que el turismo no solo constituye un sector económico clave, sino también un medio para preservar los valores tradicionales para las futuras generaciones./.