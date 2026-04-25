Hanoi entre las 25 ciudades más interesantes del mundo en 2026

De acuerdo con la Decisión N.º 1106/QD-BNNMT, emitida el 31 de marzo de 2026 por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que dio a conocer el estado de los bosques nacionales en 2025, la superficie forestal total de Vietnam —incluidas áreas que no cumplen plenamente los criterios de cobertura— asciende a más de 14,97 millones hectáreas. Del total, más de 10 millones hectáreas corresponden a bosques naturales y cerca de 4,9 millones a bosques plantados, lo que sitúa la tasa de cobertura forestal del país en el 42,03%.