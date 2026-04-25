Hanoi entre las 25 ciudades más interesantes del mundo en 2026

Vietnam refuerza su posición como destino líder del Sudeste Asiático en 2026
Vietnam impulsa su turismo con fuerte crecimiento, mayor conectividad y auge de visitantes internacionales, especialmente desde Singapur.
Hanoi, donde el encanto ancestral convive con el ritmo de vida moderno, ha sido clasificada en el puesto 25 de la lista de la revista Time Out (Reino Unido) de las 50 ciudades más interesantes del mundo para vivir y explorar en 2026, lo que reafirma el creciente atractivo de la capital vietnamita en el mapa turístico mundial.
Vietnam desplegará 20 bases nacionales de datos, de acuerdo con la Decisión No. 11/2026/QD-TTg, emitida el 28 de marzo de 2026 por el Primer Ministro.
En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general del Partido To Lam firmó la Conclusión n.º 18-KL/TW (2 de abril de 2026), que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, orientado a alcanzar un objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. El Comité Central de Partido exhorta a implementar con eficacia las resoluciones, priorizando la construcción de una cultura vietnamita avanzada, con identidad nacional y basada en valores nacionales, culturales y familiares.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam firmó la Conclusión N.º 18-KL/TW, que sintetiza los resultados del segundo Pleno del Comité Central del XIV mandato y traza orientaciones para el desarrollo socioeconómico en el período 2026–2030, con el objetivo de lograr un crecimiento de “dos dígitos”, poniendo énfasis en la modernización del sistema educativo, la mejora de la calidad de la formación y la atracción del talento.
El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam solicita que se continúe aplicando de manera enérgica y eficaz las resoluciones y conclusiones, centrándose en las tareas clave, especialmente el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la provincia norteña de Quang Ninh la ceremonia de inicio de las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad Hanoi - Quang Ninh, el primer proyecto de este tipo con carácter interregional en el país.
En el primer trimestre de 2026, Vietnam registró más de 57.400 empresas nuevas, con un capital de casi 12 mil millones de dólares y una plantilla total de más de 167.500 empleados. Esto supone un aumento del 57,8% en el número de empresas, un 36,1% en el capital registrado y un 19,1% en la cantidad de empleados en comparación con el mismo período del año anterior.
El índice de precios al consumidor promedio del primer trimestre de 2026 aumentó un 3,51 % en comparación con el mismo período de 2025.
Según la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, el PIB de Vietnam creció 7,83% interanual en el primer trimestre de 2026. Por sectores, la agricultura, silvicultura y pesca aumentaron 3,58%, la industria y la construcción 8,92%, y los servicios 8,18%.
La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó en el primer período de sesiones de su XVI Legislatura la estructura del Gobierno con 14 ministerios y 3 organismos de nivel ministerial.
En su primer periodo de sesiones, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura aprobó una resolución por la que se elige a Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, como primer ministro de Vietnam. También adoptó las resoluciones relativas al nombramiento de viceprimeros ministros, ministros y demás miembros del Gobierno para el período 2026-2031.
De acuerdo con la Decisión N.º 1106/QD-BNNMT, emitida el 31 de marzo de 2026 por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que dio a conocer el estado de los bosques nacionales en 2025, la superficie forestal total de Vietnam —incluidas áreas que no cumplen plenamente los criterios de cobertura— asciende a más de 14,97 millones hectáreas. Del total, más de 10 millones hectáreas corresponden a bosques naturales y cerca de 4,9 millones a bosques plantados, lo que sitúa la tasa de cobertura forestal del país en el 42,03%.
Con el acelerado avance de la tecnología, se estima que en 2026 la ciberdelincuencia recurrirá cada vez más a la inteligencia artificial (IA), utilizando deepfakes, clonación de voz y avatares virtuales para suplantar identidades de manera sofisticada, ya sea mediante videos falsos o haciéndose pasar por funcionarios y familiares. Frente a este escenario, la prevención exige no solo verificar la información, sino también aplicar procesos de autenticación estrictos.
La Oficina del Gobierno emitió el Aviso No. 159/TB-VPCP, que incluye las conclusiones del viceprimer ministro Tran Hong Ha sobre las tareas y soluciones urgentes para subsanar deficiencias, conforme a las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).
Según la Policía de la Ciudad de Hanoi, tras tres meses de funcionamiento, el sistema de casi 2.000 cámaras con IA en Hanói ha detectado y procesado más de 19.300 infracciones de seguridad vial, lo que ha contribuido a aliviar gradualmente la congestión del tráfico en la capital.
El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó la Resolución No. 02-NQ/TW del Buró Político sobre la "Construcción y desarrollo de Hanoi en la nueva era", que establece metas específicas para el período 2026-2030.
El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido, To Lam, firmó y promulgó la Resolución 02-NQ/TW del Buró Político sobre "Construir y desarrollar Hanoi en la nueva era". Con base en una evaluación de la situación actual de Hanoi en los últimos años, la Resolución establece cinco orientaciones de desarrollo para la capital en el próximo período.
Jóvenes vietnamitas destacados fueron reconocidos por sus contribuciones en ámbitos clave como la educación, la investigación científica, la cultura y el arte, así como en los negocios, el emprendimiento y la defensa nacional, entre otros sectores.
Reconocido por sus humedales costeros y su rica biodiversidad, el Parque Xuan Thuy alberga numerosas especies de aves acuáticas raras y en peligro. Este título impulsa oportunidades de desarrollo sostenible y refuerza el compromiso con la conservación de su patrimonio natural.
La inversión extranjera directa (IED) ejecutada en Vietnam durante el primer bimestre de 2026 se estimó en 3,21 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para este período en los últimos cinco años, lo que representa un aumento interanual del 8,8%.
En los dos primeros meses de 2026 se crearon cerca de 35.500 nuevas empresas en todo Vietnam, lo que representa un aumento del 70,7% en comparación con el mismo lapso del año anterior.