Economía

Primer trimestre de 2026 - IPC Promedio aumenta un 3,51%

El índice de precios al consumidor promedio del primer trimestre de 2026 aumentó un 3,51 % en comparación con el mismo período de 2025.

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