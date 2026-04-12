Primer trimestre de 2026 - IPC Promedio aumenta un 3,51%

IPC aumenta un 3,51% en Vietnam en el primer trimestre de 2026
El IPC de Vietnam aumentó 4,65% interanual en marzo, impulsado por combustibles y transporte, elevando presiones inflacionarias.
El índice de precios al consumidor promedio del primer trimestre de 2026 aumentó un 3,51 % en comparación con el mismo período de 2025.
VinFast registra un crecimiento del 127% en ventas de vehículos eléctricos en marzo y consolida su liderazgo en Vietnam.
Vietnam respalda el sistema multilateral de comercio en la OMC y destaca su papel activo en negociaciones y apoyo a economías en desarrollo.
Australia aprueba condiciones de importación para pomelos de Vietnam, impulsando exportaciones y acceso a mercados de alto nivel.
Según la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, el PIB de Vietnam creció 7,83% interanual en el primer trimestre de 2026. Por sectores, la agricultura, silvicultura y pesca aumentaron 3,58%, la industria y la construcción 8,92%, y los servicios 8,18%.
Vietnam progresa hacia mercado emergente secundario, impulsando liquidez y atrayendo miles de millones en inversión internacional.
La Resolución 68 impulsa el desarrollo del sector privado en Vietnam, con reformas legales, incentivos fiscales y mayor participación empresarial en proyectos clave.
Un acuerdo de inversión para la central eléctrica de GNL de Ca Na y un acuerdo de crédito para la Fase 1 del Complejo del Muelle de Ca Na, en la provincia central de Khanh Hoa, se firmó hoy, por un valor total superior a 2,3 mil millones de dólares.
El primer lote de durianes frescos exportados bajo el nuevo proceso “verde” fue autorizado para su envío a China a través del puesto fronterizo internacional de Huu Nghi, en la provincia norteña de Lang Son, el 10 de abril.
POSCO Future M, dependiente del conglomerado surcoreano POSCO, eligió el parque industrial Song Cong 2 Viglacera en la provincia de Thai Nguyen, como sede de su primera planta de producción de materiales para baterías a gran escala en Vietnam.
Alemania y Vietnam refuerzan cooperación laboral, formación profesional y vínculos económicos, con foco en empleo e inversión bilateral.
La tercera edición del Foro Nacional de Cooperativas 2026 se celebró hoy en Hanoi con el objetivo de fortalecer la conexión entre la economía cooperativa y el sector privado, en un contexto en el que Vietnam impulsa la construcción de un ecosistema económico más integrado y sostenible.
Vietnam impulsa el desembolso de inversión pública con reformas y mayor disciplina, alcanzando el 11% del plan en el primer trimestre de 2026.
Vietnam e India refuerzan cooperación en cuero y calzado, aprovechando su complementariedad para crecer en la cadena global de valor.
La Asamblea Nacional de Vietnam escuchó la propuesta y el informe de verificación sobre el borrador de la resolución que regula algunas políticas fiscales sobre la gasolina, el diésel y los combustibles para la aviación, durante una sesión del 9 de abril del primer período de sesiones de la XVI legislatura.
Vietnam asegura combustible Jet A-1 para vuelos en feriados, mientras evalúa medidas ante el alza de costos y precios del sector aéreo.
En el contexto del desarrollo global, la llamada “economía plateada” ha dejado de ser un concepto novedoso para convertirse en una tendencia inevitable. Para Vietnam, construir de forma proactiva un ecosistema económico adaptado al rápido envejecimiento poblacional no solo es una respuesta en materia de bienestar social, sino también una oportunidad para impulsar un nuevo modelo de crecimiento sostenible y centrado en las personas.
Durante el primer período de sesiones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam, el primer ministro Le Minh Hung presentó hoy un informe sobre los resultados socioeconómicos de 2025 y el plan para el período 2026-2030.
Los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura debatieron hoy el proyecto de resolución sobre la aplicación de diversas disposiciones relacionadas con el impuesto de protección ambiental, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial al consumo aplicados a la gasolina, el diésel y el combustible de aviación.
La ampliación de la política de exención del impuesto sobre la renta personal (IRP) en sectores clave como la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se espera que genere un “impulso” para atraer recursos humanos de alta calidad, contribuyendo así al crecimiento económico.
Ante la volatilidad e imprevisibilidad de los precios mundiales del combustible, se prevé que las presiones inflacionarias persistan en los próximos meses en Vietnam, lo que exige una estrecha coordinación entre las agencias reguladores y la comunidad empresarial para controlar los precios y mantener el crecimiento económico.