Vietnam reafirma su apoyo al sistema multilateral de comercio

Ginebra (VNA) - Vietnam reafirma su firme respaldo al sistema multilateral de comercio, declaró el embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra.



Durante una reunión de trabajo celebrada la víspera con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, el diplomático destacó los esfuerzos, el papel de coordinación y el liderazgo de la gerente en la preparación y celebración de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC (MC14).



Aunque los resultados de la MC14 fueron limitados, el encuentro reflejó señales alentadoras, señaló el embajador. Destacó que los miembros expresaron su apoyo al liderazgo de la directora general y al propio sistema multilateral de comercio.



El embajador subrayó que la participación activa y sostenida de los miembros durante todo el proceso de negociación evidenció la preocupación de la comunidad internacional por el futuro de la OMC. Asimismo, valoró los avances alcanzados en ámbitos como el apoyo a las pequeñas economías, la pesca y otros componentes del paquete de negociación, considerados bases importantes para el trabajo posterior.



Reafirmando la postura constante de Vietnam, Mai Phan Dung afirmó que el país es un miembro activo y responsable de la OMC, participando plenamente en debates y contribuyendo de forma constante a los principales temas de negociación. Subrayó el apoyo de Vietnam a los principios fundamentales de la organización, incluido el principio de la nación más favorecida (NMF), que promueve un trato preferencial a los países en desarrollo y garantiza condiciones equitativas entre los miembros.



El diplomático recalcó que la OMC desempeña un papel clave en el establecimiento de normas comerciales estables, previsibles y justas, protegiendo así los intereses legítimos de los países miembros, en particular de las economías en desarrollo.



En la reunión, Mai Phan Dung también informó a Ngozi Okonjo-Iweala sobre los nuevos avances de Vietnam en integración económica internacional, incluida su participación en iniciativas y procesos clave de la OMC, especialmente el Acuerdo Ampliado de Tecnología de la Información (ITA2).



Por su parte, Ngozi Okonjo-Iweala señaló que, tras la MC14, la prioridad es mantener el “espíritu de Yaundé”, entendido como el compromiso y la determinación de los miembros de la OMC, y continuar resolviendo los temas pendientes del paquete de negociación en lugar de abrir nuevos asuntos.



La directora general expresó su reconocimiento por el enfoque proactivo y constructivo de Vietnam, destacando sus contribuciones prácticas a la OMC. También subrayó la importancia de avanzar en la prórroga de la moratoria sobre los aranceles al comercio electrónico, abordar las cuestiones relacionadas con la “no infracción y otras circunstancias” en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y mantener el impulso de las negociaciones entre los principales miembros./.





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