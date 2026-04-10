Primer lote de durianes vietnamitas con trazabilidad “verde” llega a China

Hanoi (VNA) - El primer lote de durianes frescos exportados bajo el nuevo proceso “verde” fue autorizado para su envío a China a través del puesto fronterizo internacional de Huu Nghi, en la provincia norteña de Lang Son, el 10 de abril.



El envío, compuesto por dos contenedores con aproximadamente 14.000 durianes, empaquetados en cajas de 10 kg y 18 kg, procede de zonas de cultivo en el barrio de Bao Loc, provincia de Lam Dong.



Organizado de forma conjunta por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con NETACOM y socios tecnológicos, este envío marca el inicio de un modelo de gestión agrícola moderno, transparente y totalmente digitalizado, alineado con los estándares internacionales más exigentes.



Bajo el proceso “verde”, el control de calidad comienza desde la etapa de cultivo, con el muestreo y monitoreo del suelo, y continúa durante la cosecha y el procesamiento. Además, se colocan etiquetas de trazabilidad en los árboles y se aplican a la fruta en el momento de la recolección. Este sistema también permite realizar los procedimientos de cuarentena vegetal y la emisión de certificados de origen (C/O) directamente en las localidades donde se ubican los huertos.



Esto contribuye a garantizar la máxima calidad de los productos frescos, reducir de forma significativa el tiempo de despacho aduanero en las fronteras y minimizar el riesgo de congestión.



Según el teniente coronel Do Phi Long, director del Centro de Sellos y Materiales Antifalsificación del Departamento de Industria de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública, cada durián de este lote llevará una etiqueta electrónica de trazabilidad con código QR que funciona como una “identificación digital”, proporcionada por el centro. Cada etiqueta está encriptada, activada y autenticada en función de los datos específicos del envío, desde la zona de cultivo - con la colocación de etiquetas durante la cosecha - hasta el proceso de envasado.



De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la cosecha se llevó a cabo bajo una estricta supervisión, con etiquetas de trazabilidad adheridas directamente a los tallos de las frutas en los huertos participantes del programa piloto.



Nguyen Quang Tin, subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, destacó que la trazabilidad no solo es un requisito técnico de los mercados importadores, sino también un compromiso con la calidad y la credibilidad de las exportaciones agrícolas de Vietnam.



Se espera que la implementación exitosa de este modelo allane el camino para su aplicación en otros productos agroforestales y acuícolas, contribuyendo a un sector agrícola más transparente, responsable y sostenible.



El envío tiene previsto llegar a un centro logístico en la ciudad de Pingxiang, China, el 11 de abril, reduciendo el tiempo total desde la cosecha hasta el despacho aduanero a seis días, frente a los 8 a 11 días habituales con los procedimientos tradicionales./.



VNA