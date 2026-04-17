Vietnam refuerza motores clave para crecimiento económico

Hanoi (VNA) Estimular el consumo y la inversión, junto con mantener un equilibrio sostenible en la balanza comercial, son medidas clave para impulsar el crecimiento económico de Vietnam.



Impulsar los tres pilares clave del crecimiento



Para lograr un crecimiento de dos dígitos, además de construir un nuevo modelo de crecimiento basado en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, se debe promover el desarrollo sostenible de tres pilares tradicionales, se trata del consumo interno, la inversión y las exportaciones.



En el primer trimestre de 2026, la economía mostró un crecimiento impresionante a pesar de la inestabilidad geopolítica y las interrupciones en las cadenas de suministro globales, gracias a los efectos combinados de esos tres pilares.



El sector de servicios sigue afianzando su papel protagonista, contribuyendo con más del 50% al crecimiento general.



Uno de los aspectos más destacados es el resurgimiento del área de la inversión privada, con un aumento del 9,8%; junto con el nivel más alto de inversión extranjera directa desembolsada en los últimos cinco años, y un crecimiento de las exportaciones particularmente fuerte, concentrado en las industrias de procesamiento y manufactura, un motor fundamental que contribuye con más del 32% al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).



Los expertos evaluaron que estos tres pilares clave del crecimiento necesitan un apoyo oportuno y una base a largo plazo, en lugar de medidas aisladas a corto plazo.

Exportaciones de productos textiles y de confecciones, uno de los sectores que contribuyen al crecimiento. (Foto: VNA)





La Oficina General de Estadística del Ministerio de Finanzas informó que las tendencias de consumo tienen fundamento para mantenerse en 2026 si continúan manteniendo la estabilidad macroeconómica, apoyando la recuperación de la producción y manteniendo el empleo y los ingresos de las personas.



Resulta necesario seguir impulsando el desarrollo del mercado interno, mejorando la calidad de los bienes y servicios, explotando eficazmente el mercado turístico, innovando en los productos y promoviendo el comercio electrónico y la economía digital para que el consumo doméstico continúe siendo un pilar importante que contribuirá al crecimiento económico en 2026, recomendó Nguyen Thi Huong, jefa de dicha Oficina.



En lo que respecta a la inversión, para alcanzar los objetivos de crecimiento de dos dígitos en la etapa 2026-2030, Vietnam debe duplicar su capital total de inversión social, hasta alcanzar más de 1,4 billones de dólares, equivalente al 40% del PIB, centrándose en infraestructuras y aumentando la tasa de inversión.



En este contexto, la inversión pública, que actúa como "capital semilla", se considera el principal motor del crecimiento, especialmente en infraestructura. Por lo tanto, acelerar el desembolso de capital de inversión pública contribuirá a impulsar la economía.



En cuanto a las exportaciones, el objetivo para todo el año es un crecimiento del 15-16%. Para incrementar el valor, se debe priorizar la productividad y la calidad de los productos en sectores ventajosos basados en la innovación; promover el comercio y la distribución de mercancías a través de plataformas digitales; y ampliar las exportaciones de rubros clave con ventajas competitivas a grandes mercados potenciales.



Perfeccionar las instituciones y abordar los obstáculos económicos



De acuerdo con Nguyen Thi Huong, con el fin de mantener el ritmo de crecimiento y alcanzar los objetivos de crecimiento de dos dígitos para 2026, resulta necesario centrarse en eliminar tres obstáculos principales en la implementación de políticas e instituciones, especialmente en lo que respecta a los procedimientos administrativos, los problemas de liberación de terrenos y la mejora de la capacidad de gestión para acelerar el desembolso de la inversión pública.



Al mismo tiempo, trabajan por eliminar los cuellos de botella en el mercado y el capital, así como elevar la calidad y la competitividad de los recursos humanos, detalló.



Mientras Can Van Luc, economista jefe del Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV), comentó que muchos recursos de la economía aún no se han explotado eficazmente.



Si se implementan eficazmente las reformas institucionales económicas, es perfectamente posible mejorar el crecimiento del PIB en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales. Adicionalmente, se deben fortalecer los vínculos regionales y promover enérgicamente centros económicos clave como Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y Da Nang.



Con anterioridad, el primer ministro Le Minh Hung, durante el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de XVI Legislatura, reiteró que el crecimiento necesita ir acompañado de la estabilidad macroeconómica y el control de los principales equilibrios de la economía./.