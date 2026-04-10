Economía

Refuerzan el papel del sector privado en el crecimiento económico de Vietnam

La Resolución 68 impulsa el desarrollo del sector privado en Vietnam, con reformas legales, incentivos fiscales y mayor participación empresarial en proyectos clave.

La empresa textil TNG Thai Nguyen genera empleo para más de 20.000 trabajadores. Foto: VNA
La empresa textil TNG Thai Nguyen genera empleo para más de 20.000 trabajadores. Foto: VNA

Hanoi, 10 abr (VNA) – A pesar de los considerables desafíos en la implementación de la Resolución N.º 68 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo del sector privado, las principales medidas han sido en gran medida institucionalizadas y comienzan a dar resultados, impulsadas por el firme compromiso de los ministerios y organismos, así como por la participación activa de la comunidad empresarial.

Así lo afirmó Trinh Thi Huong, subdirectora del Departamento de Desarrollo de la Empresa Privada y la Economía Colectiva del Ministerio de Finanzas (MF), en una rueda de prensa periódica de esta cartera correspondiente al primer trimestre de 2026.

La funcionaria destacó la mejora de las condiciones que permiten a las empresas privadas asumir un mayor papel en los principales proyectos nacionales como uno de los resultados centrales de la política.

Durante el último año, tres oleadas de inauguraciones y inicios de obras simultáneos dieron lugar al lanzamiento de 564 proyectos en todo el país, con una inversión de 195,6 mil millones de USD, de los cuales alrededor del 75% proviene del sector privado. El Gobierno continúa perfeccionando los mecanismos para apoyar mejor a las empresas privadas en el ejercicio de su papel como motor clave del crecimiento económico.

Casi un año después de su implementación, la resolución ha permitido traducir rápidamente las orientaciones y puntos de vista del Buró Político en políticas concretas. En particular, el Gobierno ha revisado y propuesto enmiendas a varias leyes importantes, incluidas las de impuestos, precios, inversión, empresas y quiebras, con el objetivo de eliminar obstáculos, simplificar los procedimientos administrativos y fomentar un entorno empresarial más favorable, al tiempo que se liberan recursos del sector privado.

La Asamblea Nacional aprobó la Resolución N.º 198/2025/QH sobre mecanismos especiales para el desarrollo del sector privado. Además, el Gobierno emitió recientemente el Decreto N.º 20/2026/ND-CP para orientar su implementación y acelerar la aplicación de las políticas.

Varias medidas ya han entrado en vigor, generando beneficios iniciales. Entre ellas se incluyen la eliminación de las tasas de licencias comerciales para reducir los costos de entrada al mercado, la exención del impuesto sobre la renta de las empresas durante tres años para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de nueva creación, y la introducción de fuertes incentivos para promover la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Una disposición destacada permite a las empresas deducir hasta el 200% de sus gastos reales en investigación y desarrollo (I+D) al calcular la renta imponible, lo que fomenta una mayor inversión en innovación y mejora de la competitividad.

Las localidades también están acelerando el apoyo en el acceso a la tierra y a espacios de producción. Los parques industriales, los clústeres y las incubadoras están priorizando la asignación de terrenos a startups innovadoras, empresas de alta tecnología y pymes, que también pueden beneficiarse de una reducción de al menos el 30% en las tarifas de alquiler de tierras, según las condiciones locales y la capacidad presupuestaria.

Paralelamente, el primer ministro ha aprobado varios programas a gran escala, entre ellos iniciativas para formar a 10.000 directores ejecutivos (CEO), desarrollar 1.000 empresas líderes y apoyar a las empresas en su expansión hacia los mercados globales. El Ministerio de Finanzas ha sido encargado de liderar dos de estos programas y está acelerando la emisión de directrices de implementación.

Mientras tanto, otros ministerios y organismos están reforzando la coordinación para poner en marcha esquemas de apoyo adicionales, incluida la asistencia a la transformación digital de las pymes, con el fin de fortalecer la capacidad de gestión y la adaptabilidad en la economía digital en rápida evolución.

El Ministerio de Finanzas seguirá colaborando con las partes implicadas para perfeccionar los programas y políticas, así como para revisar la implementación de un año de la Resolución N.º 68, señaló Trinh Thi Huong, añadiendo que una evaluación integral ayudará a aclarar sus efectos en la comunidad empresarial y permitirá realizar los ajustes necesarios para garantizar políticas más eficaces y acordes con la realidad./.

VNA
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