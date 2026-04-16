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Vietnam acelera su ecosistema de semiconductores y pasa a la fase de implementación

Vietnam impulsa su industria de semiconductores con inversión, talento y reformas legales para integrarse en la cadena global de alta tecnología.

Las empresas emergentes de los sectores de semiconductores e inteligencia artificial están recibiendo espacios de trabajo en la zona de alta concentración de tecnología de la información, en el Parque de Software n.º 2 de Da Nang. (Foto: VNA)
Las empresas emergentes de los sectores de semiconductores e inteligencia artificial están recibiendo espacios de trabajo en la zona de alta concentración de tecnología de la información, en el Parque de Software n.º 2 de Da Nang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La industria de semiconductores de Vietnam registra avances significativos, impulsados por el perfeccionamiento gradual del marco legal. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha emitido directrices en el marco de la Ley de Industria de Tecnología Digital y de la Estrategia de Desarrollo del sector de semiconductores hasta 2030, con visión a 2050.

Durante un seminario sobre el desarrollo del sector, el viceministro de Ciencia y Tecnología Bui Hoang Phuong destacó que Vietnam busca aprovechar el desplazamiento de la cadena de suministro global para desarrollar chips especializados y fortalecer los recursos humanos en ciencia y tecnología, con el objetivo de dominar progresivamente todas las etapas, desde la investigación y el diseño hasta el encapsulado y las pruebas.

Hasta la fecha, el país ha atraído más de 170 proyectos de inversión extranjera en el ámbito de los semiconductores. En el segmento de diseño de chips participan más de 50 empresas extranjeras, junto con 10 compañías nacionales y cerca de 7.000 ingenieros.

Los avances concretos de las empresas reflejan una transición de la planificación a la acción. El Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) construye la primera planta de chips semiconductores del país en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac, en Hanoi, sobre una superficie de 27 hectáreas. Una vez operativa, la instalación dará servicio a sectores como el aeroespacial, telecomunicaciones, Internet de las Cosas (IoT), automoción, equipos médicos y automatización.

Por su parte, el grupo FPT ha establecido una planta avanzada de pruebas y encapsulado de chips con el objetivo de reforzar la interconectividad de la cadena de valor de los semiconductores en Vietnam. Según Tran Dang Hoa, presidente de FPT IS, la competencia estratégica entre países se centra actualmente en las cadenas de suministro de alta tecnología, como la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube, las redes 5G/6G, los vehículos eléctricos y los sistemas de defensa, donde los semiconductores constituyen la base fundamental.

De acuerdo con el Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, la urbe trabaja en la reorganización de su espacio de desarrollo para el sector, con una clara división de funciones entre investigación, producción y logística. El centro de la ciudad asumirá la investigación, el desarrollo y la formación de recursos humanos; Binh Duong se encargará de la producción industrial a gran escala; y Ba Ria - Vung Tau se orientará a la logística internacional.

Este modelo busca vincular las fases de investigación, fabricación y distribución, facilitando una integración más profunda de la ciudad en la cadena de valor global.

Nguyen Huu Yen, subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la metrópolis se centrará en cuatro pilares: desarrollo de talento en función de la demanda real, formación de un ecosistema de productos semiconductores, fortalecimiento de la investigación en tecnologías clave y perfeccionamiento institucional con un enfoque flexible.

Según el Plan 98/KH-UBND del Comité Popular municipal, Ciudad Ho Chi Minh no solo busca atraer inversiones, sino también construir un ecosistema integral que abarque desde la investigación y la formación hasta la innovación y el emprendimiento en el campo de los microcircuitos y semiconductores. La ciudad se ha fijado como objetivo cooperar con grandes corporaciones tecnológicas como AMD, NVIDIA y Qualcomm para impulsar la transferencia de tecnología y mejorar su capacidad de diseño de chips.

De forma paralela, la urbe aspira a atraer al menos cuatro proyectos de inversión extranjera directa en el sector, priorizando aquellos de alto valor añadido y respetuosos con el medio ambiente.

Asimismo, Ciudad Ho Chi Minh planea invertir en un centro de investigación de semiconductores con estándares internacionales, modernizar el centro de computación de alto rendimiento del Parque de Software Quang Trung y ampliar el Parque de Alta Tecnología para transformarlo en una ciudad tecnológica con un complejo industrial de semiconductores a gran escala./.

VNA
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