Economía

Seguridad energética: cuestión estratégica para Vietnam ante la volatilidad global

La creciente inestabilidad geopolítica global, especialmente en Medio Oriente, está poniendo a prueba la seguridad energética mundial y plantea a Vietnam un desafío estratégico urgente: garantizar el suministro, contener el impacto del alza de los combustibles y acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Đặng Thu Trang
La zona sur de la provincia de Khanh Hoa cuenta con grandes ventajas para el desarrollo de proyectos de energía eólica. Foto: VNA
La zona sur de la provincia de Khanh Hoa cuenta con grandes ventajas para el desarrollo de proyectos de energía eólica. Foto: VNA

Kuala Lumpur (VNA)- La creciente inestabilidad geopolítica global, especialmente en Medio Oriente, está poniendo a prueba la seguridad energética mundial y plantea a Vietnam un desafío estratégico urgente: garantizar el suministro, contener el impacto del alza de los combustibles y acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur, el doctor Zokhris Idris, investigador principal en relaciones internacionales de la Universidad de Malaya, señaló que la actual inestabilidad ha obligado a muchos países a reestructurar de manera radical sus fuentes de suministro energético.

En Vietnam, se estima que alrededor del 40% de la demanda de combustible se ve directamente afectada, lo que obliga a empresas y autoridades a ajustar sus estrategias de importación. El alza de los precios de los combustibles no solo incrementa los costos de producción, sino que también afecta significativamente a los trabajadores que dependen de medios de transporte personales, especialmente a los conductores de plataformas digitales, altamente sensibles a las fluctuaciones del mercado.

Además, la inflación y la desaceleración del sector turístico debido a las interrupciones del transporte aéreo están contribuyendo a frenar el crecimiento regional, actualmente previsto en un 4,2%.

Varios expertos advierten que las reservas de combustible podrían verse sometidas a una gran presión si el conflicto se prolonga y el suministro no se restablece oportunamente.

Al observar a otros países de la región, Zokhris Idris indicó que Malasia, una nación con un papel clave en la industria petrolera de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), ha aplicado diversas “medidas de amortiguación” para mitigar el impacto de los precios de los combustibles. Su Gobierno ha implementado subsidios para la población y los trabajadores del transporte, además de promover el teletrabajo en el sector público para reducir la demanda energética a corto plazo.

No obstante, a mediano plazo, Malasia reconoce la inevitabilidad de ajustar los precios de los combustibles según el mercado, considerándolo también una oportunidad para revisar su plan nacional de energías renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, señaló.

En este contexto, el investigador subrayó que Vietnam también está fortaleciendo su autosuficiencia mediante cambios estructurales en su matriz energética. Según la hoja de ruta actual, el país está reduciendo gradualmente su dependencia del carbón y acelerando el desarrollo de energías renovables como la eólica y la solar.

El incremento de la inversión en redes de transmisión eléctrica, junto con la promoción de la cooperación internacional, especialmente la interconexión de la red eléctrica de la ASEAN (APG), se ha convertido en una prioridad estratégica, evaluó.

Además, Vietnam presta especial atención a la investigación y aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos, mediante una estrecha cooperación con organizaciones internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y socios tecnológicos avanzados, con el objetivo de diversificar fuentes de suministro sostenibles.

En cuanto a las perspectivas a largo plazo, Zokhris Idris afirmó que el mundo está entrando en una era de inestabilidad, en la que focos geopolíticos como el estrecho de Ormuz y Medio Oriente difícilmente se estabilizarán en el corto plazo. Los países en desarrollo y de ingresos medios como Vietnam deben prestar especial atención al potencial de las energías renovables, ya que no existen garantías firmes sobre la estabilidad de las fuentes energéticas tradicionales en el futuro. Esta volatilidad no solo representa un desafío inmediato, sino también un impulso para acelerar la transición verde.

Para reforzar la resiliencia económica y garantizar una transición energética sostenible, el experto consideró que Vietnam debe centrarse en la elaboración, implementación y evaluación continua de una estrategia nacional de recuperación energética de manera sistemática.

Asimismo, participar activamente en mecanismos regionales orientados a energías renovables permitirá compartir riesgos y optimizar recursos con países vecinos, indicó.

Equilibrar los costos energéticos con los objetivos de transición verde es un desafío complejo, pero imprescindible para garantizar la seguridad nacional y el desarrollo sostenible en un mundo incierto.
Según los expertos, la seguridad energética en la nueva era no solo implica garantizar el suministro, sino también la capacidad de adaptación y la autonomía tecnológica en energías limpias.

Con pasos proactivos en la integración regional y la inversión en energías renovables, Vietnam puede transformar las presiones derivadas de la volatilidad geopolítica en una oportunidad para reestructurar su economía hacia un modelo más verde y sostenible. La coordinación entre las políticas gubernamentales y los esfuerzos del sector económico será la clave para superar el actual período de dificultades, opinaron./.

Đặng Thu Trang
VNA
#seguridad energética Vietnam #crisis energética global #Medio Oriente petróleo impacto
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