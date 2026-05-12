Economía

Provincia de Quang Ninh aprueba su primer proyecto de parque eólico marino

Quang Ninh aprueba el parque eólico marino Quang Ninh 4 en Co To, un proyecto de 50 MW que impulsa la energía renovable en el norte de Vietnam.

Imagen de la simulación del proyecto de la central eólica Quang Ninh 1. (Fuente: Departamento de Construcción de Quang Ninh)
Imagen de la simulación del proyecto de la central eólica Quang Ninh 1. (Fuente: Departamento de Construcción de Quang Ninh)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la provincia norteña de Quang Ninh ha aprobado en principio la política de inversión del proyecto del Parque Eólico Quang Ninh 4, ubicado en la zona especial de Co To, lo que marca un avance significativo en la estrategia de desarrollo de energías renovables de la localidad.

El proyecto, con una capacidad prevista de 50 MW, será el primero de energía eólica marina en la provincia y se desarrollará en aguas costeras de Co To. Su implementación lo convierte en una iniciativa pionera en el aprovechamiento del potencial eólico de Quang Ninh.

El secretario del Comité partidista de Quang Ninh, Quan Minh Cuong, subrayó que la provincia dispone de condiciones excepcionales para este tipo de energía, con un potencial total estimado en cerca de 16.000 MW, de los cuales alrededor de 13.000 MW corresponden a energía eólica marina.

En este contexto, las autoridades provinciales han solicitado acelerar la implementación del proyecto Quang Ninh 4, así como intensificar los estudios de nuevas zonas con potencial energético para proponer su inclusión en el VIII Plan Nacional de Desarrollo Energético (PDP8) al Ministerio de Industria y Comercio.

Asimismo, se ha pedido desarrollar una planificación integral para la expansión de la energía eólica, especialmente en lo relativo a la infraestructura de transmisión, garantizando su sincronización con la planificación de la acuicultura marina y las rutas de transporte fluvial.

Previamente, a finales de abril, Quang Ninh inició la construcción del proyecto de la central eólica Quang Ninh 1, con una capacidad de 200 MW y una inversión de cerca de 7,3 billones de VND (más de 277 millones de USD) en el barrio de Hoanh Bo. Se trata de uno de los primeros proyectos eólicos del norte de Vietnam, que abre una nueva etapa en la explotación del potencial eólico regional.

El desarrollo de la energía eólica forma parte de la estrategia de transición hacia una economía verde, contribuyendo a la implementación de la Resolución N.º 70-NQ/TW del Buró Político sobre seguridad energética nacional hasta 2030, con visión a 2045, y se espera que impulse el desarrollo sostenible de Quang Ninh a largo plazo./.

VNA
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Seguridad energética

Resolución 70

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