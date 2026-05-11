Empresas vietnamitas refuerzan ciberseguridad en medio de transformación digital

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Hanoi (VNA) – La seguridad digital se ha convertido en un factor clave para determinar la eficacia y sostenibilidad de la transformación digital, afectando directamente la competitividad de las empresas y el desarrollo estable de la economía.​

Vietnam cuenta actualmente con alrededor de 800 mil empresas activas, la mayoría de ellas microempresas y negocios familiares. Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) representan entre el 97 y el 98% del total de compañías, aportan cerca del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 80% de los empleos en el sector privado.​

El país sudeste asiático se perfila como una de las economías digitales más prometedoras de la región. El fuerte crecimiento de sectores como el comercio electrónico, el turismo y el transporte ha acelerado la demanda de transformación digital, mientras que la alta penetración de internet y el uso generalizado de plataformas digitales han permitido a las empresas ampliar sus mercados y llegar a los clientes de manera más eficaz.​

El Gobierno ha lanzado un programa de transformación digital para las PyMEs correspondiente al período 2026-2030, con el objetivo de apoyar al menos a 500 mil empresas, incluidas 300 mil que adopten tecnologías digitales, plataformas digitales e inteligencia artificial.​

Sin embargo, expertos advirtieron que muchas PyMEs enfrentan el riesgo de caer en un “punto ciego de ciberseguridad”, donde la capacidad de defensa sigue siendo débil mientras las amenazas cibernéticas se vuelven cada vez más sofisticadas.​

Nguyen Hong Quan, subdirector del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, afirmó que los datos, las plataformas digitales y la inteligencia artificial se están convirtiendo en “activos estratégicos” que determinan la productividad, la calidad y la competitividad.​

Según el funcionario, la creciente complejidad de las amenazas cibernéticas obliga a las empresas a pasar de respuestas pasivas a estrategias de defensa proactiva, advirtiendo que muchas PyMEs corren el riesgo de convertirse en “eslabones débiles” dentro del ecosistema digital. Incidentes como pérdida de datos, interrupciones de sistemas o fraudes en línea no solo pueden causar daños financieros, sino también erosionar la confianza de clientes y socios.​

Por su parte, Vu Duy Hien, subsecretario general y jefe de la Oficina de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, subrayó que la ciberseguridad no está separada de la transformación digital, sino que constituye su base. Para las PyMEs, incluso un solo incidente de ciberseguridad podría borrar años de esfuerzos acumulados, afirmó.​

Los expertos también alertaron que el factor humano sigue siendo una vulnerabilidad importante en muchos sistemas de seguridad. La limitada conciencia sobre la seguridad de la información, las prácticas tecnológicas inseguras y la falta de procedimientos estrictos de control continúan generando riesgos internos persistentes.​

De acuerdo con Nguyen Hoa Cuong, subdirector del Instituto de Estudios de Políticas y Estrategias, el ecosistema de ciberseguridad de Vietnam puede entenderse en tres niveles: hogares y microempresas, organizaciones educativas y de servicios, y agencias gubernamentales.​

Añadió que las autoridades deben fortalecer la comunicación de políticas, promover la cooperación público-privada y establecer mecanismos de alerta temprana para ayudar a las empresas a identificar y responder oportunamente a los riesgos.​

Los expertos coincidieron en que la ciberseguridad debe considerarse una parte integral de las estrategias de desarrollo y no un gasto adicional. Invertir en seguridad digital significa invertir en estabilidad y credibilidad a largo plazo.​

En la era digital, la línea entre oportunidad y riesgo es cada vez más difusa. Para las PyMEs, la transformación digital es un camino inevitable, pero construir un sólido “escudo digital” será esencial para lograr un crecimiento sostenible y contribuir de manera más significativa a la economía digital nacional./.

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