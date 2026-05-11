Premier vietnamita exige avances concretos en ciencia, tecnología y transformación digital

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a los ministerios, sectores y localidades a impulsar de manera efectiva el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, con resultados concretos, medibles y orientados a la eficiencia, al tiempo que urgió a resolver las tareas pendientes y evitar nuevos retrasos.
El jefe de Gobierno, quien también preside el Comité Directivo gubernamental para el desarrollo científico-tecnológico, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06, encabezó la tercera reunión de este órgano en 2026, celebrada la tarde del 11 de mayo en Hanoi.
La sesión fue la primera del Comité tras la reorganización del Gobierno, con la incorporación plena de los viceprimeros ministros como subjefes del órgano y el traslado de la agencia permanente del Ministerio de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Seguridad Pública, en respuesta a las nuevas exigencias del contexto actual.
Durante la reunión, el Comité revisó integralmente el avance de las tareas previstas en la Resolución 57 del Buró Político, la Conclusión 18-KL/TW y el programa de acción del Gobierno, evaluando los resultados alcanzados, las limitaciones existentes y las soluciones prioritarias para los próximos meses.
Según el informe presentado, el Gobierno ha impulsado de forma decidida la reforma administrativa, la innovación y la transformación digital, junto con el perfeccionamiento del marco legal mediante la elaboración de cinco proyectos de ley relacionados con datos, telecomunicaciones y servicios digitales.
Hasta el 3 de mayo de 2026, de las mil 136 tareas asignadas en programas y resoluciones vinculadas a estas áreas, se habían completado 662, equivalente al 58,3%. Entre los resultados más destacados figuran la aprobación de 10 grupos de tecnologías estratégicas prioritarias y 30 productos tecnológicos estratégicos, así como un aumento del 11,3% en las publicaciones científicas internacionales y unos ingresos estimados de 24 mil millones de dólares del sector de tecnología digital en abril de 2026.
La infraestructura digital continuó expandiéndose, con cobertura 3G y 4G para más del 99% de la población y 5G para el 91,9%, cifra que se prevé alcance el 97% a finales de 2026. Vietnam ocupa además el puesto 11 entre 104 países en velocidad de Internet móvil y el 12 entre 154 en Internet fija.
El Proyecto 06 siguió consolidándose como motor de la transformación digital nacional, con más de 27,7 millones de nuevas tarjetas de identidad emitidas y más de 70,2 millones de cuentas de identificación electrónica activadas. La plataforma VNeID ya integra millones de licencias de conducir, registros de vehículos y tarjetas de seguro médico, además de haber verificado más de 156 millones de expedientes bancarios.
La reforma administrativa ligada a la digitalización también avanzó significativamente. En ocho resoluciones emitidas el 29 de abril de 2026, el Gobierno descentralizó 136 procedimientos administrativos, eliminó 186 trámites, simplificó otros 396 y abolió 890 condiciones comerciales.
En su intervención, Le Minh Hung reiteró que el principio rector del Comité es aplicar estrictamente la directriz del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, resumida en el lema “Acciones innovadoras, resultados expansivos”. Destacó que desde comienzos de año, y especialmente desde abril, los organismos competentes han desplegado activamente las tareas previstas en la Resolución 57 y la Conclusión 18, generando cambios positivos y visibles.
No obstante, el primer ministro reconoció que aún persisten numerosas limitaciones, entre ellas el elevado número de tareas atrasadas, la superposición de mecanismos y políticas, y la lentitud en la construcción, conexión e intercambio de datos. Actualmente, solo el 25,31% de los procedimientos administrativos han sido modificados para sustituir expedientes en papel por datos digitales.
También señaló dificultades relacionadas con las tecnologías estratégicas y de núcleo, la infraestructura digital, la ciberseguridad, los recursos humanos de alta calidad y los mecanismos de incentivos.
Según Le Minh Hung, aunque existen causas objetivas vinculadas al gran volumen de trabajo y a la necesidad de perfeccionar el marco legal en sectores emergentes, las causas subjetivas siguen siendo determinantes debido a la falta de firmeza en la dirección de algunos organismos, la coordinación insuficiente entre sectores y la lenta asignación y desembolso de recursos.
Ante esa situación, exigió que los máximos responsables de ministerios, sectores y localidades asuman directamente la conducción de las tareas y respondan ante el Gobierno por los resultados obtenidos, evitando cualquier implementación meramente formal o superficial. Los resultados de la ejecución de la Resolución 57 y del Proyecto 06 servirán como criterio para evaluar el desempeño de los dirigentes a partir de 2026.
El jefe de Gobierno también subrayó la necesidad de desarrollar de manera sincronizada la infraestructura digital, fortalecer la conexión y el intercambio de datos y situar la economía de datos y la inteligencia artificial en el centro de la transformación digital nacional. Asimismo, llamó a impulsar el modelo de cooperación entre el Estado, universidades e institutos y las empresas para movilizar recursos destinados a la investigación, el desarrollo y la comercialización tecnológica.
En cuanto a las prioridades para el próximo período, el Primer Ministro exigió completar todas las tareas vencidas durante mayo de 2026, acelerar la construcción y depuración de las bases de datos nacionales y sectoriales y promover tecnologías estratégicas con productos y mercados concretos, evitando acciones de carácter meramente formalista.
El Ministerio de Seguridad Pública recibió el encargo de concluir y presentar el Programa General de Implementación del Proyecto 06 para el período 2026-2030, además de poner en funcionamiento el Centro Nacional de Datos antes de junio de 2026.
Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá elaborar mecanismos de contratación de investigaciones basados en resultados, definir criterios para clasificar productos tecnológicos estratégicos y promover el modelo de cooperación entre el Estado, las instituciones académicas y las empresas.
Los ministerios sectoriales, especialmente los de Industria y Comercio, Agricultura y Medio Ambiente, Salud y Construcción, deberán identificar rápidamente los principales desafíos tecnológicos y elaborar listas de productos estratégicos en sus respectivas áreas. El Gobierno también pidió prestar especial atención a la elaboración de estándares y normativas para el proyecto ferroviario de alta velocidad.
Respecto a la reforma administrativa y los servicios públicos en línea, Le Minh Hung exigió a los ministerios y organismos implementar rápidamente los nuevos procedimientos administrativos y garantizar el funcionamiento estable y sincronizado del Portal Nacional de Servicios Públicos durante mayo de 2026.
Al cierre de la reunión, el Primer Ministro pidió a todas las carteras, sectores y localidades revisar y actualizar de inmediato sus planes de implementación por meses, trimestres y años, definiendo claramente los plazos de cada tarea y reportando oportunamente las dificultades que excedan sus competencias./.