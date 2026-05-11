Premier vietnamita exige avances concretos en ciencia, tecnología y transformación digital

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a los ministerios, sectores y localidades a impulsar de manera efectiva el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, con resultados concretos, medibles y orientados a la eficiencia, al tiempo que urgió a resolver las tareas pendientes y evitar nuevos retrasos.

​El jefe de Gobierno, quien también preside el Comité Directivo gubernamental para el desarrollo científico-tecnológico, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06, encabezó la tercera reunión de este órgano en 2026, celebrada la tarde del 11 de mayo en Hanoi.​

La sesión fue la primera del Comité tras la reorganización del Gobierno, con la incorporación plena de los viceprimeros ministros como subjefes del órgano y el traslado de la agencia permanente del Ministerio de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Seguridad Pública, en respuesta a las nuevas exigencias del contexto actual.

​Durante la reunión, el Comité revisó integralmente el avance de las tareas previstas en la Resolución 57 del Buró Político, la Conclusión 18-KL/TW y el programa de acción del Gobierno, evaluando los resultados alcanzados, las limitaciones existentes y las soluciones prioritarias para los próximos meses.

​Según el informe presentado, el Gobierno ha impulsado de forma decidida la reforma administrativa, la innovación y la transformación digital, junto con el perfeccionamiento del marco legal mediante la elaboración de cinco proyectos de ley relacionados con datos, telecomunicaciones y servicios digitales.

​Hasta el 3 de mayo de 2026, de las mil 136 tareas asignadas en programas y resoluciones vinculadas a estas áreas, se habían completado 662, equivalente al 58,3%. Entre los resultados más destacados figuran la aprobación de 10 grupos de tecnologías estratégicas prioritarias y 30 productos tecnológicos estratégicos, así como un aumento del 11,3% en las publicaciones científicas internacionales y unos ingresos estimados de 24 mil millones de dólares del sector de tecnología digital en abril de 2026.

La infraestructura digital continuó expandiéndose, con cobertura 3G y 4G para más del 99% de la población y 5G para el 91,9%, cifra que se prevé alcance el 97% a finales de 2026. Vietnam ocupa además el puesto 11 entre 104 países en velocidad de Internet móvil y el 12 entre 154 en Internet fija.

​El Proyecto 06 siguió consolidándose como motor de la transformación digital nacional, con más de 27,7 millones de nuevas tarjetas de identidad emitidas y más de 70,2 millones de cuentas de identificación electrónica activadas. La plataforma VNeID ya integra millones de licencias de conducir, registros de vehículos y tarjetas de seguro médico, además de haber verificado más de 156 millones de expedientes bancarios.

​La reforma administrativa ligada a la digitalización también avanzó significativamente. En ocho resoluciones emitidas el 29 de abril de 2026, el Gobierno descentralizó 136 procedimientos administrativos, eliminó 186 trámites, simplificó otros 396 y abolió 890 condiciones comerciales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

​En su intervención, Le Minh Hung reiteró que el principio rector del Comité es aplicar estrictamente la directriz del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, resumida en el lema “Acciones innovadoras, resultados expansivos”. Destacó que desde comienzos de año, y especialmente desde abril, los organismos competentes han desplegado activamente las tareas previstas en la Resolución 57 y la Conclusión 18, generando cambios positivos y visibles.

​No obstante, el primer ministro reconoció que aún persisten numerosas limitaciones, entre ellas el elevado número de tareas atrasadas, la superposición de mecanismos y políticas, y la lentitud en la construcción, conexión e intercambio de datos. Actualmente, solo el 25,31% de los procedimientos administrativos han sido modificados para sustituir expedientes en papel por datos digitales.

​También señaló dificultades relacionadas con las tecnologías estratégicas y de núcleo, la infraestructura digital, la ciberseguridad, los recursos humanos de alta calidad y los mecanismos de incentivos.

​Según Le Minh Hung, aunque existen causas objetivas vinculadas al gran volumen de trabajo y a la necesidad de perfeccionar el marco legal en sectores emergentes, las causas subjetivas siguen siendo determinantes debido a la falta de firmeza en la dirección de algunos organismos, la coordinación insuficiente entre sectores y la lenta asignación y desembolso de recursos.

Ante esa situación, exigió que los máximos responsables de ministerios, sectores y localidades asuman directamente la conducción de las tareas y respondan ante el Gobierno por los resultados obtenidos, evitando cualquier implementación meramente formal o superficial. Los resultados de la ejecución de la Resolución 57 y del Proyecto 06 servirán como criterio para evaluar el desempeño de los dirigentes a partir de 2026.

​El jefe de Gobierno también subrayó la necesidad de desarrollar de manera sincronizada la infraestructura digital, fortalecer la conexión y el intercambio de datos y situar la economía de datos y la inteligencia artificial en el centro de la transformación digital nacional. Asimismo, llamó a impulsar el modelo de cooperación entre el Estado, universidades e institutos y las empresas para movilizar recursos destinados a la investigación, el desarrollo y la comercialización tecnológica.

​En cuanto a las prioridades para el próximo período, el Primer Ministro exigió completar todas las tareas vencidas durante mayo de 2026, acelerar la construcción y depuración de las bases de datos nacionales y sectoriales y promover tecnologías estratégicas con productos y mercados concretos, evitando acciones de carácter meramente formalista.

​El Ministerio de Seguridad Pública recibió el encargo de concluir y presentar el Programa General de Implementación del Proyecto 06 para el período 2026-2030, además de poner en funcionamiento el Centro Nacional de Datos antes de junio de 2026.

​Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá elaborar mecanismos de contratación de investigaciones basados en resultados, definir criterios para clasificar productos tecnológicos estratégicos y promover el modelo de cooperación entre el Estado, las instituciones académicas y las empresas.

Los ministerios sectoriales, especialmente los de Industria y Comercio, Agricultura y Medio Ambiente, Salud y Construcción, deberán identificar rápidamente los principales desafíos tecnológicos y elaborar listas de productos estratégicos en sus respectivas áreas. El Gobierno también pidió prestar especial atención a la elaboración de estándares y normativas para el proyecto ferroviario de alta velocidad.

​Respecto a la reforma administrativa y los servicios públicos en línea, Le Minh Hung exigió a los ministerios y organismos implementar rápidamente los nuevos procedimientos administrativos y garantizar el funcionamiento estable y sincronizado del Portal Nacional de Servicios Públicos durante mayo de 2026.

​Al cierre de la reunión, el Primer Ministro pidió a todas las carteras, sectores y localidades revisar y actualizar de inmediato sus planes de implementación por meses, trimestres y años, definiendo claramente los plazos de cada tarea y reportando oportunamente las dificultades que excedan sus competencias./.