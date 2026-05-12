Vietnam y Austria fortalecen cooperación en IA y ciberseguridad

Hanoi (VNA) – Una delegación de la Asociación Nacional de Ciberseguridad (NCA) y del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam sostuvo una reunión de trabajo con el Instituto Austriaco de Tecnología (AIT) para impulsar la cooperación en ciberseguridad, datos e inteligencia artificial (IA).



Durante el encuentro, el subsecretario general y jefe de la oficina de la NCA, Vu Duy Hien, subrayó que la cooperación internacional constituye una de las prioridades estratégicas de la asociación para promover el intercambio de conocimientos, experiencias y conectividad tecnológica frente a los crecientes desafíos transnacionales en materia de ciberseguridad.



Destacó además que la NCA actúa como un puente entre las agencias estatales, las empresas y los expertos, contribuyendo activamente a la elaboración de políticas, la revisión de marcos legales y el desarrollo de un ecosistema de ciberseguridad sostenible en Vietnam.



En la reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre las tendencias globales en ciberseguridad, el impacto de las nuevas regulaciones internacionales y las áreas prioritarias para la cooperación futura.



La NCA propuso fortalecer la alianza estratégica con la AIT mediante diversas líneas de acción, entre ellas la protección de infraestructuras digitales críticas, la seguridad de los datos y de los ecosistemas digitales confiables, la aplicación de la IA y el análisis de datos en ciberseguridad, así como la formación de recursos humanos de alta calidad, el intercambio de expertos y la organización conjunta de foros y conferencias internacionales anuales.



Asimismo, la asociación planteó ampliar los vínculos entre empresas tecnológicas de ambos países para promover la transferencia tecnológica y desarrollar iniciativas conjuntas en ciberseguridad, datos e inteligencia artificial.



Por su parte, expertos de la AIT presentaron varias tecnologías avanzadas relacionadas con el análisis de grandes volúmenes de datos, las comunicaciones basadas en IA, la vigilancia fronteriza inteligente, la seguridad postcuántica y la gestión de identidad digital.



Según representantes del instituto austríaco, la integración de la IA, la ciencia de datos y las plataformas avanzadas de seguridad digital permitirá reforzar las capacidades de previsión, alerta temprana y respuesta frente a amenazas cibernéticas cada vez más complejas.



La reunión fue considerada una continuación importante del Foro de Ciberseguridad Austria-Vietnam 2026, contribuyendo a profundizar la cooperación bilateral en ciberseguridad y tecnología digital, además de abrir nuevas oportunidades de colaboración práctica para agencias, organizaciones y empresas de ambos países./.

VNA