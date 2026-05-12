Vietnam busca atraer inversión global para promover la innovación

Hanoi (VNA) - El Foro de Inversión para Innovación de Vietnam 2026 (VIPC Summit 2026) se llevará a cabo el 28 del presente mes en Ciudad Ho Chi Minh, con la participación estimada de más de mil 500 representantes nacionales e internacionales.



Tal información se dio a conocer durante una rueda de prensa organizada hoy en Hanoi por el Centro Nacional de Innovación de Vietnam (NIC), en coordinación con la Organización de Desarrollo e Inversión Privada (VPCA).



Al intervenir en la reunión, Kim Ngoc Thanh Nga, subdirectora de NIC, informó que Vietnam está dando prioridad al desarrollo de industrias tecnológicas capaces de generar un valor añadido significativo y de tener un fuerte efecto multiplicador en la economía, como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, el big data, la biotecnología y otros campos de tecnología avanzada, según la Decisión n.º 21/2026/QD-TTg del Primer Ministro sobre la Lista de Sectores Tecnológicos Estratégicos.



Como vínculo clave que conecta el ecosistema de innovación, la entidad siempre se ha esforzado por acompañar a Ministerios, ramas, empresas, fondos de inversión, institutos de investigación, universidades y socios internacionales en la formación de ecosistemas para sectores tecnológicos estratégicos, atrayendo a Vietnam diversos recursos en conocimiento, tecnología y finanzas de todo el mundo, señaló.



A través de VIPC 2026, Vietnam sigue reafirmando su compromiso de construir un entorno de negocios transparente, competitivo e integrado internacionalmente; al tiempo que promueve la formación de nuevos mecanismos e instituciones financieras para convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en motores estratégicos de crecimiento para la economía en el próximo período, reiteró.



El acontecimiento tiene como objetivo conectar a los responsables políticos, los inversores globales, las corporaciones tecnológicas, las instituciones financieras y las empresas innovadoras para transformar el impulso de las reformas en flujos de inversión tangibles para la futura economía de Vietnam, comunicó.



Se espera que con el apoyo de los organismos de gestión estatal, la comunidad empresarial, los inversores, los expertos y los socios internacionales, VIPC 2026 seguirá creando conexiones sustanciales, nuevas iniciativas y valiosas oportunidades de cooperación a largo plazo para el ecosistema de innovación de Vietnam, expresó.



Por su parte, Max-F. Scheichenost, miembro fundador de la Junta Directiva de VPCA, reiteró que Vietnam acabó de completar uno de los ciclos de reforma política más importantes de su historia, con profundas transformaciones estructurales relacionadas con el sector privado y los fondos de capital riesgo.



El país indochino ya no necesita ser considerado un destino de inversión pues ha demostrado que se ve como un lugar atractivo, evaluó.



El foro de este año presentará a la comunidad internacional de inversión y tecnología un Vietnam que está experimentando una transformación significativa, en particular en la expansión y mejora de la eficacia de los mecanismos financieros para la ciencia, la tecnología y la innovación.



Asimismo, seguirá siendo una plataforma donde representantes de los sectores público y privado, fondos de inversión, empresas tecnológicas y startups puedan compartir y actualizar información sobre el entorno institucional y político para la inversión en tecnología e innovación; contribuyendo a fortalecer los vínculos entre el Gobierno, los fondos de inversión, las instituciones financieras y las empresas tecnológicas nacionales e internacionales.



La VIPC 2026 también sirve como foro para el intercambio de ideas sobre nuevas tendencias tecnológicas, oportunidades de cooperación estratégica y la visión de desarrollo a largo plazo de Vietnam en la era digital.



En el marco del acontecimiento, el NIC lanzará una serie de actividades de conectividad y exposiciones para el ecosistema de innovación de Vietnam, entre otras relativas./.

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