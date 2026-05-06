Vietnam e India refuerzan cooperación en ciencia, tecnología e innovación

​Nueva Delhi (VNA) - En el marco de la visita de Estado a la India del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el Ministerio de Ciencia y Tecnología vietnamita, en coordinación con el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información del país anfitrión, organizó hoy en esta capital el Foro de Innovación entre ambas naciones.

Durante su intervención, el mandatario vietnamita valoró la celebración del foro titulado “Cooperación para el desarrollo de recursos humanos, ciencia, tecnología, innovación y transformación digital”, al considerar que su temática responde a las tendencias globales y a la creciente necesidad de fortalecer la cooperación bilateral en estos ámbitos estratégicos.

Destacó que los avances en inteligencia artificial, semiconductores, big data, biotecnología, tecnología cuántica y energía limpia están transformando profundamente los modelos de crecimiento a nivel mundial.

Asimismo, subrayó que el auge de la economía digital, verde y circular, junto con las exigencias de seguridad tecnológica y de las cadenas de suministro, está configurando una nueva era basada en la innovación, en la que los países que dominen el conocimiento y la tecnología tendrán ventajas decisivas.

Señaló que Vietnam ha definido orientaciones estratégicas que sitúan a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave del desarrollo, junto con la mejora institucional, la formación de recursos humanos de alta calidad y la construcción de un ecosistema de innovación centrado en las empresas. En este contexto, el país prioriza sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores, la tecnología digital, la biotecnología y la energía limpia.

También resaltó los logros de la India en tecnología de la información, software, infraestructura digital, pagos electrónicos, industria farmacéutica, tecnología espacial, inteligencia artificial y semiconductores, subrayando su consolidación como uno de los principales centros globales de conocimiento e innovación.

​Ambos países, apuntó, comparten una larga tradición de amistad, una sólida confianza política y visiones de desarrollo convergentes. Mientras Vietnam aspira a convertirse en un país desarrollado para 2045, la India impulsa su estrategia Viksit Bharat 2047, lo que abre amplias oportunidades para profundizar la cooperación bilateral.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presencia la firma de los acuerdos de cooperación (Fuente: VNA)

Las economías de ambas naciones presentan una alta complementariedad: la India destaca en tecnología y servicios digitales, mientras que Vietnam sobresale por su dinamismo económico y su acelerado proceso de transformación digital. En este nuevo contexto, el conocimiento, los datos, la tecnología y el capital humano cualificado se consolidan como pilares estratégicos de la cooperación.

El líder vietnamita propuso centrar los esfuerzos conjuntos en tecnologías clave como la inteligencia artificial, los semiconductores, la tecnología digital, la biotecnología, la energía limpia y la manufactura inteligente; impulsar la Asociación Digital Vietnam–India; y promover modelos de “co-investigación, co-desarrollo y co-producción” para generar productos tecnológicos con marca conjunta.

Asimismo, abogó por fortalecer la cooperación entre el Estado, la comunidad científica y el sector empresarial, fomentar alianzas público-privadas, establecer fondos conjuntos de inversión en innovación y potenciar el papel de las empresas en la investigación, el desarrollo y la integración en las cadenas de valor globales.

También destacó la importancia de reforzar la conexión entre institutos de investigación, universidades y empresas, con vistas a crear un corredor de talento tecnológico Vietnam–India, desarrollar centros conjuntos de investigación y desarrollo, laboratorios compartidos y programas de formación de recursos humanos de alta calidad en sectores estratégicos.

En la ocasión, ambas partes presenciaron la firma de varios acuerdos de cooperación entre instituciones académicas, asociaciones y empresas de los dos países en los ámbitos de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, lo que marca un nuevo impulso en la relación bilateral./.

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