Vietnam y Corea del Sur impulsan cooperación en ciencia y tecnología

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Ho Quoc Dung recibió hoy en la sede del Gobierno al viceprimer ministro y titular de Ciencia y Tecnología de Información de Corea del Sur, Bae Kyung Hoon, en el marco de la visita de Estado del presidente Lee Jae Myung a la nación indochina.



Durante el encuentro, Ho Quoc Dung destacó que la cooperación en ciencia y tecnología se ha convertido en un nuevo pilar de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, aportando resultados iniciales positivos.



El subjefe del Gobierno vietnamita enfatizó que el país siempre valora y desea consolidar los lazos con Seúl bajo un espíritu de confianza y desarrollo mutuo, esperando que esta visita genere un nuevo impulso para profundizar la colaboración de manera más sustancial y efectiva en el futuro.



En la reunión, el viceprimer ministro vietnamita propuso que Corea del Sur continúe apoyando la relación bilateral acorde al marco de asociación estratégica integral, manteniendo el intercambio de delegaciones y promoviendo una cooperación equilibrada y sostenible.



Asimismo, alentó a las empresas surcoreanas a aumentar sus inversiones y ampliar su escala en Vietnam, especialmente en sectores prioritarios como el desarrollo de infraestructura, producción de equipos electrónicos de alta tecnología, semiconductores, datos masivos (Big Data), biotecnología y ciudades inteligentes.



También instó a los ministerios y departamentos de ambos países a coordinarse estrechamente para transformar los acuerdos políticos en proyectos concretos que brinden beneficios prácticos.



Por su parte, el viceprimer ministro Bae Kyung Hoon resaltó que a principios de abril se celebró la reunión del Comité Mixto de Ciencia y Tecnología, donde ambas partes discutieron la elaboración de un plan maestro de cooperación que servirá como base para expandir los vínculos en diversos campos.



El funcionario surcoreano señaló que las grandes corporaciones de su país valoran altamente el potencial de desarrollo y los recursos humanos de calidad en Vietnam. Informó además que se está ampliando la colaboración en áreas como la agricultura, la formación de personal y la implementación de proyectos de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).



Un punto destacado del encuentro fue el reconocimiento del Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea del Sur (VKIST) como un modelo ejemplar de la cooperación bilateral.



Bae Kyung Hoon expresó su esperanza de que el VKIST no solo funcione como una instalación de investigación, sino que se convierta en un símbolo de la relación y un puente para conectar a las empresas de ambas naciones. Corea del Sur se comprometió a fortalecer el apoyo al instituto para desarrollar programas de capacitación, especialmente en software e inteligencia artificial, aprovechando el potencial de la juventud vietnamita.



El titular surcoreano confió en que las actividades futuras concretarán los objetivos comunes en sectores de vanguardia como la industria de semiconductores, áreas de máximo interés para Corea del Sur./.

VNA