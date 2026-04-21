Cuba y Vietnam profundizan cooperación en área biofarmacéutica

Hanoi (VNA)- La Embajada de Cuba en Vietnam celebró hoy un encuentro con la prensa encabezado por el Doctor Santiago Dueñas Carrera, vicepresidente del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubaFarma), con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades de desarrollo científico en beneficio de ambas naciones.



En el evento, que contó con la presencia del embajador cubano Rogelio Polanco Fuentes, se destacó que la biotecnología, específicamente en las ramas biomédica y farmacéutica, constituye uno de los pilares más sólidos de la isla caribeña, cuyos productos tienen presencia hoy en más de 70 países.



Dueñas Carrera enfatizó que la relación de amistad tradicional entre La Habana y Hanoi sirve como base para una etapa de colaboración más profunda, donde la ciencia y la tecnología desempeñan un papel determinante en el progreso socioeconómico y la soberanía sanitaria de ambos pueblos.



Para alcanzar su actual nivel de excelencia, Cuba ha consolidado un modelo de investigación y producción integral. BioCubaFarma cuenta con un capital humano de más 19 mil trabajadores de alta calificación, que operan bajo los más estrictos estándares internacionales, lo que ha permitido la transferencia de tecnologías complejas a diez naciones y la formación de recursos humanos especializados.



Santiago Dueñas Carrera resaltó la capacidad de innovación de la isla caribeña, que combina la asimilación de tecnologías externas con el desarrollo de productos propios de vanguardia, incluyendo medicamentos biotecnológicos innovadores para el tratamiento de enfermedades raras.



La institución desarrolla en estos momentos aproximadamente 400 proyectos de investigación centrados en áreas críticas como oncología, enfermedades infecciosas, inmunología, neurociencias, trastornos metabólicos como la diabetes y productos biológicos aplicados a la agricultura.



En la relación con Vietnam, el año 2025 se consolidó como un hito que marca el inicio de una etapa de cooperación sustancial y pragmática. En este contexto, el país indochino impulsa el fortalecimiento de su sector biotecnológico con el objetivo de aumentar su autonomía en la producción de vacunas, fármacos y preparados biológicos.



Durante el encuentro, se subrayó la importancia de la empresa mixta Genfarma como una herramienta clave para materializar estos objetivos, permitiendo la investigación conjunta y el aprovechamiento compartido de recursos.



La cooperación no se limita a la distribución de productos, sino que abarca la transferencia de conocimientos para que Vietnam pueda desarrollar sus propias capacidades de fabricación bajo estándares de alta calidad.



Entre los logros recientes destaca el registro y aplicación del Nimotuzumab para el tratamiento de tumores cerebrales y de cabeza y cuello, así como el NeuralCIM, con una efectividad de más del 65% en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y que no solo detiene el progreso del padecimiento, sino también es capaz de revertir daños cognitivos, lo que lo hace exclusivo en el mundo.



De cara al futuro, la cooperación entre Cuba y Vietnam en este sector busca internacionalizar sus productos y elevar la calidad de los sistemas de salud a nivel global.



El vicepresidente del BioCubaFarma expresó su optimismo sobre la continuidad de estos intercambios, que deben concretarse en programas y proyectos específicos que vinculen estrechamente a las comunidades empresariales de ambos países.



Se prevé que el mercado farmacéutico vietnamita alcance los 10 mil millones de dólares en 2026, lo que representa un escenario fértil para la introducción de nuevas terapias y tecnologías cubanas.



Este encuentro no solo ha servido para profundizar los lazos existentes, sino para establecer los fundamentos de una cooperación extendida a otros sectores potenciales, reafirmando que la ciencia para una vida saludable es el motor que impulsa la hermandad entre Cuba y Vietnam hacia un horizonte de sostenibilidad y bienestar compartido./.

VNA