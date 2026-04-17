Vietnam aspira a alta clasificación en Olimpiada Internacional de Química Mendeleev en Moscú

Moscú (VNA) - Un equipo integrado por cuatro destacados estudiantes vietnamitas participa en la 60.ª Olimpiada Internacional de Química Mendeleev (IMChO) para nivel preuniversitario, inaugurada oficialmente el 16 de abril en la Universidad Estatal de Moscú M. V. Lomonósov, en Rusia.

El certamen reúne a 165 concursantes procedentes de 35 países de tres continentes, consolidándose como una de las competiciones más exigentes y prestigiosas en el ámbito de la química.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente del Comité Organizador de la IMChO-60 y rector de la citada universidad, Viktor Sadovnichy, destacó la notable expansión global del evento en los últimos 25 años. Subrayó, además, el significado especial de celebrar esta edición en Moscú, ciudad donde nació en 1967 la Olimpiada de Química de la Unión Soviética, antecedente directo de la actual competición internacional.

El presidente del Comité Organizador de la IMChO-60 y rector de la Universidad Estatal de Moscú M. V. Lomonósov, Viktor Sadovnichy, interviene en la inauguración. (Foto: VNA)

A lo largo de su trayectoria, la IMChO se ha consolidado como una plataforma clave para el desarrollo de talentos científicos. Muchos de sus participantes han llegado a convertirse en reconocidos expertos, docentes e investigadores. Asimismo, los ganadores de medallas de oro y plata en esta edición podrán postular directamente a las principales universidades rusas sin necesidad de rendir exámenes de ingreso.

Esta es la segunda participación de Vietnam en el certamen. El jefe de la delegación, Nguyen Hung Huy, señaló que los cuatro estudiantes fueron seleccionados y entrenados rigurosamente durante un prolongado período. En su debut el año pasado, celebrado en Brasil, Vietnam obtuvo resultados destacados con dos medallas de oro y dos de plata.

Según Hung Huy, el nivel del equipo de este año es comparable al de la edición anterior, por lo que la delegación confía en alcanzar resultados sobresalientes y contribuir al prestigio del país.

La competición contempla varias etapas, incluidas dos rondas teóricas y una prueba práctica de cinco horas, en la que se evalúan conocimientos especializados, capacidad analítica, habilidades de laboratorio y creatividad en la resolución de problemas.

La IMChO-60 concluirá el próximo 22 de abril con la ceremonia de clausura y entrega de premios./.