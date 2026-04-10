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Vietnam estimula economía de baja altitud para el nuevo crecimiento

El Gobierno identifica los vehículos aéreos no tripulados (UAV) como motor estratégico. Dien Bien será la provincia piloto para probar logística aérea y gestión de datos bajo los 1.000 metros.

Vietnam estimula economía de baja altitud para el nuevo crecimiento. Foto ilustrativa: VNA
Vietnam estimula economía de baja altitud para el nuevo crecimiento. Foto ilustrativa: VNA

Hanoi (VNA) - Vietnam ha identificado la “economía de baja altitud” como una dirección estratégica para abrir un nuevo espacio de crecimiento basado en la tecnología y los datos, en consonancia con la Resolución 57 del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.


Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), la inclusión de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) en la lista de productos tecnológicos estratégicos prioritarios, bajo la Decisión 2815/QD-TTg del Primer Ministro, marca el camino para el desarrollo de un ecosistema integral que opera generalmente por debajo de los 1.000 metros de altura.

Esta nueva frontera económica no solo busca integrar dispositivos, infraestructura y servicios para la producción y la vida cotidiana, sino que también tiene como objetivo fortalecer la transformación digital nacional y la seguridad, impactando sectores clave como la logística, la agricultura, el monitoreo ambiental y la respuesta ante emergencias.

El desarrollo de este sector se basa en una visión de uso dual, donde la tecnología civil pueda adaptarse a los requisitos de defensa y viceversa, considerando a los vehículos aéreos no tripulados (UAV) como el avance del siglo XXI con un impacto transformador similar al del automóvil en el siglo pasado.

Para lograr la autonomía tecnológica, Vietnam se ha fijado la meta de investigar y dominar las tecnologías centrales, incluyendo controladores de vuelo, chips de inteligencia artificial para el procesamiento en el borde, sistemas de transmisión de datos y software, informó Hoang Anh Tu, subdirector de Ciencias técnicas y Tecnología del MCT.

En este modelo, el Estado desempeña el papel de orientador y pionero en la aplicación para liderar el mercado, mientras que las empresas actúan como el núcleo ejecutor para formar una capacidad competitiva global, explicó.

La estrategia proyecta la creación de programas nacionales de aplicación de UAV enfocados en regiones agrícolas clave, como el Delta del Mekong, así como en la modernización de las cadenas de suministro y la gestión de infraestructuras energéticas.

Para proporcionar un corredor legal seguro, el MCT lidera la creación de normas y reglamentos técnicos nacionales que cubren la seguridad operativa y la gestión del espacio aéreo de baja altitud (UTM, inglés). Estas regulaciones incluirán requisitos obligatorios de cifrado de información, protección de datos e identificación remota electrónica para supervisar cada aparato en funcionamiento.

Asimismo, el Gobierno está estableciendo mecanismos de prueba controlados, conocidos como “sandbox”, para permitir que las empresas desplieguen servicios innovadores como taxis aéreos o entregas automáticas en entornos seguros antes de la emisión de normativas oficiales definitivas.

Estas iniciativas se complementan con la creación de un Centro Nacional de Verificación y Certificación de UAV para garantizar que los productos cumplan con los estándares internacionales más estrictos.

Como primer paso práctico, la provincia norteña de Dien Bien ha sido seleccionada para implementar el proyecto piloto de desarrollo de la economía de baja altitud mediante el uso de UAV. La elección de esta localidad montañosa, caracterizada por un terreno fragmentado, busca generar un modelo de referencia que evalúe la eficiencia de integrar estos dispositivos en actividades económicas reales, como el transporte de mercancías y la recopilación de datos para la gestión local.

El subtitular del MCT Bui Hoang Phuong subrayó que el enfoque del experimento no es solo verificar la capacidad de vuelo, sino medir el valor añadido y la mejora operativa que estas tecnologías aportan a la región.

Este enfoque práctico, que acepta riesgos controlados para fomentar nuevos modelos, servirá de base de datos para perfeccionar el marco legal nacional, posicionando a la economía de baja altitud como un pilar fundamental en la reestructuración del crecimiento económico de Vietnam basado en la ciencia y la tecnología./.

VNA
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