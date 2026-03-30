Vietnam impulsa ciencia y tecnología con resultados medibles

Hanoi (VNA) - Tras más de un año de implementación de la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, diversos sectores y localidades de Vietnam han logrado concretar esta estrategia mediante reformas institucionales y resultados medibles.



La resolución se ha consolidado como una declaración estratégica para el nuevo camino de desarrollo del país, impulsada por una dirección unificada y una ejecución coordinada en todos los niveles.



En Ciudad Ho Chi Minh, la Bolsa de Tecnología ha sido rediseñado para transformar el intercambio de información en transacciones reales. Este modelo renovado ofrece servicios integrales que abarcan desde la consultoría técnica y la valoración hasta el corretaje, la propiedad intelectual y el financiamiento. El objetivo principal es reducir el trayecto entre la necesidad tecnológica de las empresas y la firma de contratos comerciales, fomentando la comercialización de los resultados de investigación.



Asimismo, las autoridades de la metrópoli aprobaron el proyecto de Centros de Excelencia (CoE) para establecer instituciones de investigación de estándares internacionales. El Instituto de Tecnología de Materiales Avanzados (AMTI), vinculado a la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, recibió una inversión de unos 3,3 millones de dólares para liderar investigaciones en nanomateriales. Por su parte, el Centro de Investigación y Desarrollo del Parque de Alta Tecnología se enfocará en semiconductores y biotecnología con un presupuesto de cerca de 3,7 millones de dólares.



En el Delta del Mekong, la provincia de Ca Mau se ha comprometido a fortalecer su ecosistema de emprendimiento. El vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Minh Luan, afirmó que se reducirán las barreras burocráticas para permitir el ensayo rápido de ideas innovadoras bajo riesgos controlados. El Centro de Emprendimiento e Innovación local actuará como núcleo para conectar a los emprendimientos con expertos e inversores, facilitando su acceso al capital y a los mercados internacionales.



Por otro lado, la provincia de An Giang busca modernizar la gestión pública mediante el movimiento “Cada organismo, una iniciativa” para el año 2026. Esta política exige que cada unidad administrativa registre al menos una solución innovadora en la reforma de procedimientos antes del 31 de marzo, con resultados evaluables bajo el lema de claridad en tareas, responsabilidades y productos finales.



En la ciudad de Can Tho, el plan de transformación digital para 2026 establece objetivos ambiciosos en tres pilares: gobierno, economía y sociedad digital. La urbe aspira a que el 100% de los trámites empresariales se realicen en línea y que la economía digital represente al menos el 14,5% de su Producto Interno Bruto Regional. En el ámbito social, se proyecta que el 95% de la población adulta posea cuentas bancarias y expedientes sanitarios electrónicos.



Durante la segunda reunión de 2026 del Comité Directivo del gobierno sobre este sector, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, enfatizó la necesidad de una supervisión constante y una medición precisa de los avances. El jefe de gobierno instó a resolver los obstáculos de manera oportuna para asegurar que la ciencia y la tecnología sigan siendo los pilares fundamentales que permitan a Vietnam avanzar con éxito en la era digital./.

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