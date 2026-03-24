Vietnam y la India fortalecen conexión electrónica e informática

Nueva Delhi (VNA) - Un foro para empresas electrónicas y de tecnología de la información de Vietnam y la India se llevó a cabo con éxito en la capital de Nueva Delhi, organizado por la embajada vietnamita en esta capital en colaboración con socios relevantes.



El foro contó con la participación de más de 100 empresas y líderes de más de 20 asociaciones comerciales e industriales de ambos países, incluyendo la Asociación de Empresas electrónicas de Vietnam (VEIA), la Asociación de Software y Servicios de tecnología de la información de Vietnam (VINASA), la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de la India (IEEMA), entre otros.



En su discurso, Nguyen Thanh Hai, embajador de Vietnam en la India, enfatizó que ambos países están entrando en una nueva etapa de desarrollo, impulsado por la innovación, transformación digital e integración a la cadena de valor global.



El diplomático resaltó el objetivo estratégico de Vietnam de convertirse en un país desarrollado y de alto ingreso en 2045, así como la visión Viki Bharat 2047 de la India, subrayando la fuerte convergencia entre las estrategias de desarrollo de ambos países.



El embajador subrayó que Vietnam está implementando activamente marcos políticos clave, entre ellos la Resolución 57 sobre el impulso de la transformación digital y la innovación, y la Resolución 59 orientada a fortalecer la integración económica internacional.



Asimismo, mencionó la iniciativa “Go Global” del Gobierno, destinada a alentar a las empresas vietnamitas a expandirse hacia los mercados internacionales, en la cual la India se identifica como un socio prioritario. Al mismo tiempo, Vietnam da la bienvenida a las empresas indias para invertir y ampliar la cooperación en el país.



Al intervenir en el foro, la vicepresidenta y secretaria general de la VEIA, Do Thi Thuy Huong, subrayó que la industria electrónica se ha convertido en uno de los pilares de la economía vietnamita e indicó que la cadena de suministro electrónica de Vietnam se encuentra en un proceso de consolidación creciente, y consideró que las tecnologías de semiconductores y la inteligencia artificial (IA) serán factores decisivos en el futuro próximo.



Por su parte, Rashmi Saluja, presidenta del Consejo de Comercio y Tecnología Global de la India (GTTCI) valoró positivamente que Vietnam no solo comprenda, sino que también se adelante en la aplicación de nuevas tecnologías, con la capacidad de implementarlas de manera eficaz tanto en zonas rurales como urbanas.



Según afirmó, el país cuenta con ventajas en términos de costos tecnológicos y capacidad de despliegue de soluciones digitales, lo que le permite apoyar a mercados como la India en la adopción de tecnologías a costos más asequibles.



Subrayó que, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas a nivel global, la cooperación entre Vietnam y la India adquiere una importancia cada vez mayor, especialmente en ámbitos como los semiconductores, la tecnología blockchain y la tecnología digital.



Al intervenir en el foro, la presidenta de la Asociación de Fabricantes de Equipos Eléctricos y Electrónicos de la India (IEEMA) destacó que la cooperación entre la India y Vietnam está experimentando un fuerte crecimiento en los sectores eléctrico, electrónico y energético. Ambas economías presentan una alta complementariedad, con un amplio potencial para ampliar la cooperación en ámbitos como la manufactura, la transformación digital y las energías limpias.



Uno de los aspectos más destacados del foro fue la presentación de empresas vietnamitas sobre sus capacidades y necesidades de cooperación, seguida de actividades de conexión empresarial y reuniones B2B. En este marco, las partes sostuvieron intercambios directos para explorar oportunidades de colaboración en sectores como la manufactura electrónica, los servicios de software, la transformación digital, la inteligencia artificial (IA), el fintech y diversas soluciones tecnológicas.



El foro proporcionó una plataforma eficaz para fortalecer la conexión empresarial, promover la inversión y ampliar la cooperación sustantiva entre empresas de Vietnam y la India, al tiempo que reafirmó el compromiso de ambas partes de profundizar la cooperación económica y tecnológica en el futuro./.

VNA