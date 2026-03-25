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Vietnam e India impulsan cooperación en tecnología de la información

VINASA y SEPC firman acuerdo para fortalecer cooperación en tecnología, servicios digitales y comercio entre Vietnam e India.

Firma del memorando de entendimiento entre VINASA y SEPC (Foto: VNA)
Firma del memorando de entendimiento entre VINASA y SEPC (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA)- La Asociación de Software y Servicios de Tecnología de la Información de Vietnam (VINASA) y el Consejo de Promoción de Exportaciones de Servicios de la India (SEPC) firmaron hoy en Nueva Delhi un memorando de entendimiento, abriendo nuevas oportunidades en el sector de la tecnología de la información (TI) y servicios entre ambos países.

Según el acuerdo, ambas partes intensificarán la coordinación para promover el comercio y la inversión en el sector de la TI y servicios; organizarán delegaciones empresariales y encuentros de negocios (B2B); compartirán información sobre mercados y políticas; y al mismo tiempo, apoyarán a las empresas de ambas naciones a expandir sus mercados y acceder a oportunidades de cooperación internacional.

En su intervención en la ceremonia de firma, la vicepresidenta y secretaria general de VINASA, Nguyen Thi Thu Giang, enfatizó que la cooperación con el SEPC creará una base importante para ayudar a las empresas de TI de Vietnam a expandirse hacia el mercado indio, fortaleciendo además las conexiones en áreas como servicios digitales, subcontratación de software y transformación digital.

Por parte de la India, el director general de SEPC, Abhay Sinha, valoró el potencial de la cooperación bilateral y afirmó que su entidad está dispuesta a coordinarse con VINASA para impulsar las actividades de conexión empresarial, promover la exportación de servicios y poner en marcha proyectos concretos.

Al evaluar el significado del acuerdo, el consejero comercial de Vietnam en la India, Bui Trung Thuong, consideró que este es un resultado práctico de las actividades de promoción comercial, que demuestra la determinación de transformar los diálogos en cooperaciones específicas. También destacó la complementariedad entre ambas economías, dado que Vietnam está emergiendo como un centro de producción y desarrollo tecnológico, mientras que la India posee fortalezas en software y servicios digitales.

Según el diplomático, la cooperación en TI, electrónica y economía digital no solo se ajusta a las orientaciones de desarrollo de ambos países, sino que también contribuye significativamente al crecimiento del comercio bilateral, especialmente en el grupo de productos electrónicos, computadoras y componentes. El fortalecimiento de la conexión empresarial y la implementación de iniciativas de cooperación ayudarán a elevar la posición de las empresas de ambas naciones en la cadena de valor global.

Se espera que el acuerdo entre VINASA y SEPC genere un nuevo motor para la cooperación Vietnam-India en el campo de la tecnología digital, impulsando la innovación, el comercio de servicios y el desarrollo sostenible en el futuro cercano./.

VNA
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