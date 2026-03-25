Vietnam refuerza lazos con Alemania en tecnología e innovación

Berlin (VNA) El viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Chi Dung, al frente de una delegación de alto nivel del Gobierno, realizó del 22 al 25 del presente mes una visita de trabajo a Alemania.



El viaje tuvo como objetivo implementar efectivamente las Resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista sobre la integración internacional en la nueva situación y los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.



Nguyen Chi Dung se reunió con el vicepresidente del Parlamento Federal (Bundestag), Bodo Ramelow, donde infirmó sobre la situación de desarrollo socioeconómico en Vietnam y las principales orientaciones y estrategias de desarrollo del país indochino en la nueva situación, especialmente lo que respecta al progreso económico, la ciencia y la tecnología, y la innovación.



Vietnam siempre concede gran importancia al papel de liderazgo y la posición de Alemania en la región y en el mundo, y valora el potencial de cooperación entre ambas naciones, reiteró.



También dijo que el lineamiento del Gobierno vietnamita es animar a las empresas alemanas a reforzar la cooperación en áreas donde Alemania tiene fortalezas y Vietnam cuenta con necesidades, sobre todo la transición ecológica, la transformación digital y la ciencia y tecnología.

El viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Chi Dung, y representantes de la Embajada de Hanoi en Alemania. (Fuente: VNA)





Se espera que el Parlamento y el Gobierno alemanes continúen creando condiciones favorables para que la comunidad de vietnamitas continúe contribuyendo al país de acogida y actúe como puente de conexión en aras de promover las relaciones de cooperación y amistad entre los dos países, expresó.



Por su parte, Bodo Ramelow afirmó que Alemania aprecia enormemente el papel de Vietnam en la región y en el mundo.



En la ocasión, los dos dirigentes acordaron impulsar aún más la cooperación en los foros y mecanismos multilaterales, respetar y garantizar la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Con anterioridad, Nguyen Chi Dung sostuvo una reunión con funcionarios y trabajadores de la Embajada de Hanoi en Berlín y representantes de la Red de Innovación Vietnam-Alemania (VGI); así como con expertos, intelectuales y empresarios vietnamitas en Alemania y Europa.



El subjefe del Gobierno hizo hincapié en que el XIV Congreso del Partido estableció objetivos de desarrollo ambiciosos, por lo que la cuestión central en el período actual es cómo liberar recursos, promover un crecimiento rápido y sostenible y transformar Vietnam en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



Con el fin de materializar esta visión, resulta necesario movilizar al máximo todos los recursos y aprovechar cada oportunidad, por pequeña que sea, para impulsar un desarrollo rápido y sostenible, detalló.



La base fundamental para lograr avances significativos reside en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, fomento de la innovación y aceleración de la transformación digital de manera integral, remarcó.



El sector intelectual de Vietnam está altamente cualificado y bien formado en entornos científicos y tecnológicos de vanguardia a nivel mundial, además de poseer un fuerte sentido del patriotismo. Esta base constituye una ventaja única que debe aprovecharse y desarrollarse aún más, contribuyendo así de forma práctica al desarrollo del país.



Nguyen Chi Dung reafirmó la política coherente del Partido y del Estado de atraer a intelectuales vietnamitas al extranjero para que contribuyan al desarrollo del país.



En el marco de su visita, el vicepremier vietnamita también visitó el Centro de Emprendimiento (CfE) de la Universidad Técnica de Berlín (TU Berlín).



Al dialogar con gerentes del centro, Chi Dung exhortó al CfE a impulsar la cooperación con el Centro Nacional de Innovación de Vietnam (NIC).



Siguiendo la sugerencia del Viceprimer Ministro, NIC y CfE firmaron el 24 de marzo en Berlín un Memorando de Entendimiento, marcando un paso importante para fortalecer la colaboración bilateral en los ámbitos de la innovación, el emprendimiento y la promoción de sectores tecnológicos estratégicos.



Además, Chi Dung y su comitiva trabajaron con representantes de importantes grupos alemanes, incluidos SAP, líder en software de gestión empresarial, y Siemens Healthineers, proveedor de equipos, soluciones y servicios para el sector sanitario, entre otros./.