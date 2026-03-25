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Vietnam y Alemania fortalecen cooperación en innovación y emprendimiento

Vietnam y Alemania impulsan cooperación en innovación y emprendimiento con acuerdo entre NIC y TU Berlin para apoyar startups.

El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung visita el grupo Bosch en Stuttgart, Alemania. (Foto: VNA)
El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung visita el grupo Bosch en Stuttgart, Alemania. (Foto: VNA)

Berlín (VNA)- Vu Quoc Huy, director del Centro Nacional de Innovación (NIC) de Vietnam, y Jan Kratzer, director académico del Centro de Emprendimiento (CfE) de la Universidad Técnica de Berlín (TU Berlin), firmaron un memorando de entendimiento en esta capital alemana, marcando un paso importante en la cooperación entre ambos países en materia de innovación, emprendimiento y tecnologías estratégicas.

El acuerdo se implementó siguiendo la propuesta del viceprimer ministro vietnamita Nguyen Chi Dung durante su visita y sesión de trabajo con el CfE la tarde del 23 de marzo. El subjefe de Gobierno valoró el papel pionero del CfE en el fomento del ecosistema de emprendimiento en Alemania, al tiempo que enfatizó el objetivo de aplicar modelos exitosos para apoyar a las startups vietnamitas en su expansión internacional.

Según el contenido de la cooperación, ambas partes coordinarán el desarrollo de programas de formación y capacitación para startups; organizarán foros tecnológicos, seminarios temáticos y concursos de emprendimiento; impulsarán actividades de incubación y aceleración de empresas; realizarán intercambios de startups, estudiantes e investigadores; y ejecutarán proyectos de investigación conjunta en sectores tecnológicos clave.

La firma no solo fortalece la colaboración entre el NIC y el CfE, sino que también contribuye a conectar los ecosistemas de innovación entre ambas naciones, movilizando de manera efectiva recursos de conocimiento, tecnología e inversión para apoyar el desarrollo de la comunidad de startups y empresas tecnológicas, así como promover la transformación digital y el crecimiento basado en la innovación en Vietnam.

TU Berlin es una de las instituciones de formación técnica líderes en Alemania y se destaca en investigación, desarrollo tecnológico y promoción del desarrollo sostenible. La casa de altos estudios es miembro fundador de la red Science & Startups, la plataforma conjunta de emprendimiento de las tres grandes universidades de la capital alemana: TU Berlin, la Universidad Humboldt de Berlín y la Universidad Libre de Berlín.

En promedio, cada año el ecosistema de emprendimiento de la TU Berlin apoya unos 40 proyectos de alta tecnología, de los cuales aproximadamente 10 se establecen con éxito como empresas. El CfE actúa como un puente entre científicos, estudiantes e inversores, lo que contribuye a impulsar la comercialización de los resultados de investigación y el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento sostenible./.

VNA
#Alemania #innovación #emprendimiento #TU Berlin
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