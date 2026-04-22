Premier vietnamita insta a priorizar recursos para desarrollo de tecnologías estratégicas

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, subrayó hoy la necesidad de priorizar recursos y aumentar la proporción del gasto destinado a tecnologías estratégicas, de alta tecnología y tecnologías núcleo, durante una reunión de trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.



En la sesión sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, el jefe de Gobierno valoró los esfuerzos recientes del Ministerio en el perfeccionamiento de las instituciones, el impulso a la infraestructura tecnológica, la transformación digital y la difusión de la ciencia y la tecnología en diversos sectores.



No obstante, señaló la persistencia de retrasos, limitaciones en los mecanismos y políticas, falta de documentos de guía, dificultades para movilizar recursos sociales, débil vinculación entre investigación, formación y mercado, así como una limitada comercialización de los resultados científicos.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en una reunión de trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. (Foto: VNA)



Asimismo, advirtió sobre cuellos de botella en infraestructura digital, datos y recursos humanos de alta cualificación.



De cara al futuro, el primer ministro exigió incrementar recursos destinados a tecnologías estratégicas, de alta tecnología y tecnologías núcleo dentro del presupuesto anual para ciencia, innovación y transformación digital, garantizando al menos un 3% del gasto total del presupuesto estatal conforme a la Resolución 57.



Paralelamente, pidió renovar el enfoque de gestión, pasando de un modelo basado en el apoyo a insumos a otro centrado en resultados; eliminar obstáculos en los mecanismos financieros y de inversión; ampliar la autonomía de las unidades científicas públicas; y priorizar la absorción, transferencia y dominio de tecnologías fundamentales y digitales.



También subrayó la necesidad de desarrollar activos digitales y monedas digitales de manera segura y eficiente.



El primer ministro instó a acelerar la transformación digital con metas como que la economía digital represente el 30% del Producto Interno Bruto (PIB); que más del 40% de las empresas desarrollen actividades de innovación; que el comercio electrónico crezca a un ritmo anual promedio del 23-25 %; y que el 100% de los servicios públicos elegibles se ofrezcan completamente en línea, junto con el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



Asimismo, encomendó al Ministerio revisar todas las tareas vinculadas a la Resolución 57 y otras directrices pertinentes, elaborar planes concretos y reforzar la supervisión directa para evitar retrasos.



En abril de 2026, indicó, la cartera debe completar 16 tareas pendientes, presentar con urgencia tres decretos y dos decisiones de implementación de la Ley de Transformación Digital y la Ley de Inteligencia Artificial, y finalizar una lista depurada de tecnologías y productos estratégicos.



Recomendó que coordine con otros ministerios y sectores para la selección de proyectos tecnológicos estratégicos asociados a grandes desafíos nacionales para su implementación inmediata, así como establecer un grupo de trabajo intersectorial que garantice la coordinación entre empresas, instituciones académicas y centros de investigación, evitando la duplicación de recursos.



El primer ministro pidió que, en el segundo trimestre de 2026, se concluyan importantes proyectos sobre el modelo de desarrollo nacional basado en la ciencia, la innovación y la transformación digital; se actualice la planificación de la infraestructura de información y comunicaciones; se elabore la Estrategia Nacional de Transformación Digital hasta 2035; y se cree un Fondo Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial.



Al mismo tiempo, solicitó reestructurar 16 laboratorios nacionales clave; establecer mecanismos innovadores para el mercado de tecnología; apoyar la valoración y el registro de la propiedad intelectual; y desarrollar una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, así como una plataforma de IA para apoyar la gestión pública a escala nacional, con plazo de finalización en junio de 2026./.