Concurso de iniciativas científicas 2026 se abre a vietnamitas en el extranjero

Hanoi (VNA)- En el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación 2026, se lanzó el 21 de abril el Concurso “Iniciativas Científicas 2026”, una plataforma dirigida a individuos y grupos en Vietnam con interés en la investigación, la creatividad y la aplicación práctica de la ciencia, con especial énfasis en fomentar el espíritu científico entre los jóvenes.



El certamen, de carácter anual, es impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam y organizado por el medio de prensa VnExpress desde 2022. Su objetivo es identificar y reconocer ideas, soluciones y modelos innovadores con alto potencial de aplicación, contribuyendo a resolver desafíos en la vida cotidiana, la producción y el desarrollo socioeconómico.



De acuerdo con el comité organizador, el concurso está abierto a ciudadanos vietnamitas que residan, estudien o trabajen tanto dentro como fuera del país. Se alienta la participación de estudiantes, jóvenes científicos, startups innovadoras y organizaciones de investigación.



Las propuestas abarcan múltiples ámbitos, entre ellos tecnología digital, automatización, inteligencia artificial, biotecnología, agricultura inteligente, medio ambiente, salud, educación y soluciones comunitarias.



Bui Thanh Van, secretaria de redacción de VnExpress y jefa del comité organizador, destacó que la edición 2026 introduce novedades en su estructura organizativa, con la incorporación de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de Vietnam y la coordinación de la Agencia Nacional de Innovación de Vietnam. Esta ampliación busca fortalecer las conexiones dentro del ecosistema de innovación y aumentar el alcance del concurso.



Por primera vez, el certamen se extiende a vietnamitas en el extranjero, con el propósito de conectar a la comunidad intelectual global y facilitar la transferencia de iniciativas y tecnologías avanzadas hacia Vietnam. Las candidaturas serán evaluadas mediante un proceso de selección transparente en varias etapas por un jurado de expertos. Los proyectos galardonados recibirán no solo reconocimiento, sino también apoyo para su perfeccionamiento, vinculación con inversores y eventual comercialización.



La ceremonia de premiación está prevista para el 1 de octubre de 2026, en el marco del Día Nacional de la Innovación 2026 de Vietnam.



Tras cuatro años de implementación, el concurso ha recibido 645 propuestas de científicos, investigadores jóvenes y estudiantes de todo el país. Hasta la fecha, 29 productos y soluciones con alto potencial de aplicación han sido reconocidos y respaldados para su desarrollo y transferencia tecnológica, contribuyendo a generar impactos económicos concretos./.

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