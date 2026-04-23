Dirigente partidista insta a perfeccionar instituciones y políticas para lograr crecimiento de dos dígitos

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Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, instó a acelerar el perfeccionamiento del marco institucional y de políticas con el fin de materializar el objetivo de crecimiento económico de dos dígitos.

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Al presidir hoy una reunión de balance del primer trimestre de 2026 con comités partidistas y organismos centrales, el dirigente valoró positivamente los esfuerzos de las localidades y entidades en la implementación de las principales tareas políticas, destacando iniciativas innovadoras y resultados significativos pese a un contexto desafiante.

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En el primer trimestre, la economía mantuvo la estabilidad macroeconómica, la inflación fue controlada y el crecimiento superó el 7,8%, con 23 de 34 localidades registrando tasas superiores al 8% y cuatro de ellas por encima del 10%.

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Asimismo, subrayó los avances en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y el éxito en la organización de eventos clave, entre ellos el segundo Pleno del Comité Central y las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XV legislatura y de los consejos populares para el período 2026-2031, con la mayor participación electoral registrada.

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De cara al segundo trimestre, Cam Tu pidió a las autoridades locales y organismos competentes actuar con mayor dinamismo, reforzar la coordinación y adoptar enfoques más eficaces para cumplir las tareas asignadas. En particular, insistió en la necesidad de concretar las resoluciones del Partido en programas de acción específicos, con responsabilidades, plazos y resultados claramente definidos.

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El dirigente también urgió a resolver de manera definitiva los proyectos de inversión retrasados o con dificultades, acelerar el desembolso de la inversión pública y eliminar cuellos de botella para liberar recursos al desarrollo.

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Al mismo tiempo, enfatizó la importancia de continuar perfeccionando el sistema institucional, las políticas y el marco jurídico, especialmente en los ámbitos económico y de inversión, como base para alcanzar un crecimiento sostenido de dos dígitos.

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Recordó que 2026 ha sido definido como el “Año del fortalecimiento de los cuadros de base”, por lo que instó a evaluar el funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles, identificar dificultades y aplicar soluciones oportunas para mejorar su eficacia.

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Igualmente, pidió avanzar en la reorganización de unidades administrativas de base y de entidades públicas, garantizando su funcionamiento eficiente.

En el ámbito administrativo, destacó la necesidad de profundizar la reforma y la transformación digital, revisar regulaciones inadecuadas y resolver de inmediato los problemas en la base, evitando retrasos y fragmentación en la gestión estatal.

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En el ámbito social, destacó la necesidad de garantizar el bienestar de la población, fortalecer los sistemas de salud y educación, y prestar especial atención a la construcción de escuelas en zonas fronterizas.

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Asimismo, instó a impulsar la reforma administrativa y la transformación digital, revisar regulaciones obsoletas y resolver de forma inmediata las dificultades a nivel de base, evitando demoras y fragmentaciones en la gestión estatal.

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En materia de seguridad, el dirigente pidió consolidar la defensa nacional, mantener el orden social y reforzar la lucha contra la corrupción y los delitos como el contrabando, la falsificación y el crimen en el ciberespacio, con el fin de preservar un entorno estable para el desarrollo.

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Cam Tu subrayó que el cumplimiento eficaz de las conclusiones del Comité Central y la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital serán motores clave para lograr los objetivos de crecimiento y desarrollo del país en el período venidero./.

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