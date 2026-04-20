Parlamento vietnamita debatirá soluciones para lograr crecimiento de "dos dígitos"

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam proseguirá hoy la segunda fase del primer período de sesiones de la XVI Legislatura, con énfasis en las medidas para alcanzar el objetivo de crecimiento económico de dos dígitos en la etapa 2026-2031.



Los diputados escucharán los informes sobre la transformación de Dong Nai para convertirse en una ciudad bajo administración central , y los proyectos de resoluciones acerca de algunos mecanismos y políticas decisivos para el desarrollo de la cultura vietnamita, la implementación piloto del estatus de abogado público, y los mecanismos y políticas específicas para sancionar infracciones legales en materia de tierras y seguir abordando dificultades y obstáculos en proyectos pendientes.



Posteriormente, el Parlamento discutirá estos contenidos en grupos.



En la sesión vespertina, la AN analizará en el pleno otros temas de interés como la evaluación complementaria de los resultados del plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal de 2025, la ejecución de dichos planes en los primeros meses de 2026, el plan de desarrollo socioeconómico quinquenal para el período 2026-2030, la labor de práctica del ahorro y lucha contra el despilfarro en 2025, y el cumplimiento de los objetivos nacionales sobre igualdad de género en 2025. Esta sesión será transmitida en directo por televisión y radio.



Según el informe del Gobierno, en 2025 Vietnam alcanzó y superó la totalidad de los 15 indicadores socioeconómicos principales. La macroeconomía se mantuvo básicamente estable, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8,02%, lo que elevó el tamaño de la economía a 514 mil millones de dólares, situándola en la posición 32 del mundo.



La inflación fue controlada y el mercado monetario y las tasas de interés se mantuvieron estables. En el ámbito del bienestar social se lograron hitos destacados al completar anticipadamente el objetivo de reemplazar más de 334.000 viviendas temporales y precarias; se construyeron más de 102.000 viviendas sociales y se redujo la tasa de pobreza multidimensional al 1,3%.



En los primeros meses de 2026, a pesar del complejo contexto mundial, la economía interna mantuvo su dinamismo positivo con un crecimiento del PIB estimado en un 7,83%. El índice de precios al consumidor (IPC) promedio se controló en el 3,51%, la recaudación presupuestaria de enero a marzo se estimó en aproximadamente 31,5 mil millones de dólares (un aumento del 11,4%); la atracción de inversión extranjera directa (IED) alcanzó 5,4 mil millones de dólares (un 9,1% más) y el comercio exterior se estimó en 249,5 mil millones de dólares, un incremento del 23%.



En cuanto a las tareas prioritarias, el Gobierno concentra sus esfuerzos en alcanzar un crecimiento económico de "dos dígitos". Para lograr este objetivo, se empeña en aumentar la recaudación presupuestaria en un 10% y practicar un ahorro radical en el gasto, garantizando la estabilidad de las tasas de interés para depósitos y préstamos.



El Gobierno reducirá la dispersión en la inversión pública, recortando con firmeza al menos el 30% del número de proyectos de inversión que utilizan presupuestos centrales y locales en el período 2026-2030. Se priorizará el perfeccionamiento institucional, cambiando la mentalidad de "gestión" a "creación para el desarrollo"; se realizará una revisión legal total, reduciendo en un 50% el tiempo y el costo de cumplimiento de trámites administrativos, y se buscará recortar al menos el 30% de las profesiones comerciales condicionadas y el 100% de las condiciones comerciales innecesarias.



En temas sociales, el Gobierno se fija la meta de completar 108 escuelas internas en comunas fronterizas antes del 30 de agosto de 2026 y aspira a que el 100% de los hospitales públicos y privados implementen historias clínicas electrónicas./.

VNA