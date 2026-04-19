Proseguirán mañana segunda fase del primer período de sesiones de la XVI Legislatura

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam proseguirá la segunda etapa del primer periodo de sesiones de la XVI Legislatura, del 20 al 23 de abril, con debates sobre importantes asuntos del país.



Desde la tarde del 20 de abril hasta la mañana del 21 de abril, el Parlamento discutirá en sesión plenaria la evaluación complementaria de los resultados del plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal de 2025; la ejecución de dichos planes en los primeros meses de 2026; el plan de desarrollo socioeconómico quinquenal para el período 2026-2030; la labor de práctica del ahorro y lucha contra el despilfarro en 2025; y el cumplimiento de los objetivos nacionales sobre igualdad de género en 2025. Esta sesión de debate será transmitida en directo por televisión y radio.



Asimismo, la AN aportará opiniones sobre el plan de inversión pública a medio plazo para el período 2026-2030; los planes financiero, de endeudamiento y reembolso de la deuda pública para ese quinquenio; la ratificación de la liquidación del presupuesto estatal de 2024; y los resultados de la supervisión sobre la resolución de las peticiones enviadas por los votantes al décimo período de sesiones de la XV Legislatura.



Durante esta jornada de trabajo, se prevé que la AN someta a votación la aprobación de varios proyectos de legislaciones fundamentales, entre ellos la Ley de Acceso a la Información (enmendada); la Ley de Capitalidad (enmendada); la Ley de Registro Civil (enmendada); la Ley de Creencias y Religión (enmendada); así como las modificaciones y complementaciones de varios artículos de la Ley de Notariado, la Ley de Asistencia Jurídica, la Ley de Emulación y Recompensa, y la Ley de Agencias de Representación de la República Socialista de Vietnam en el extranjero.



Además, se examinarán y ratificarán diversas resoluciones de importancia vinculadas a los mecanismos de coordinación y políticas específicas para mejorar la eficacia de la prevención y resolución de controversias internacionales sobre inversiones; la aprobación del presupuesto estatal de 2024; así como los planes de desarrollo socioeconómico, finanzas, endeudamiento y reembolso de la deuda pública, e inversión pública para el período 2026-2030.



También se evaluarán las resoluciones sobre el programa de supervisión de la AN en 2027; algunos mecanismos y políticas decisivos para el desarrollo de la cultura vietnamita; la implementación piloto del estatus de abogado público; la creación de la ciudad de Dong Nai bajo el gobierno central; así como el manejo de violaciones de la ley de tierras y soluciones para las dificultades y obstáculos de los proyectos estancados./.

VNA