Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam entrega decisiones sobre asuntos de personal

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional (AN) y presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, presidió hoy una conferencia para anunciar y presentar las decisiones de nombramiento de los secretarios de los Comités del Partido de tres órganos del Parlamento.



En este contexto, Tran Thanh Man entregó las decisiones del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la AN, mediante las cuales se designa a Phan Chi Hieu como secretario del Comité del Partido de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Parlamento; a Le Thi Nga como secretaria del Comité del Partido de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión de la AN; y a Nguyen Huu Nghia como secretario del Comité del Partido de la Oficina Estatal de Auditoría de Vietnam.



Al felicitar a los designados, el presidente de la AN destacó que se trata de funcionarios con amplia experiencia, sólida capacidad política, firmes principios éticos, pensamiento innovador y métodos de trabajo eficaces y científicos. Subrayó además su trayectoria destacada en el cumplimiento de las tareas asignadas y los resultados concretos alcanzados, reconocidos por sus colegas y miembros del Partido.



Asimismo, instó a los nuevos secretarios a asumir sus funciones con rapidez, centrando sus esfuerzos en un liderazgo y una dirección integrales, oportunos y eficaces, en consonancia con las funciones y responsabilidades de sus respectivos órganos, y cumpliendo los requisitos establecidos por el Comité Central del Partido, el Buró Político, la Secretaría y el Comité del Partido de la Asamblea Nacional en el nuevo contexto.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)





Señaló que debe priorizarse la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y, a corto plazo, las orientaciones clave recogidas en la Conclusión n.º 18 del segundo pleno del XIV Comité Central del Partido.



También exhortó a elaborar con prontitud reglamentos de trabajo claros y científicos, especialmente en lo relativo a la evaluación, planificación, organización y uso del personal, al tiempo que subrayó la importancia de mejorar la calidad profesional en paralelo con la construcción del Partido.



Por último, destacó la necesidad de fortalecer el equipo de funcionarios y miembros del Partido con firmeza política, integridad moral y alta competencia profesional; promover la innovación en los métodos de trabajo; e impulsar la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la transparencia, la eficiencia y la eficacia.



Recalcó que el desempeño debe medirse por resultados concretos, traduciendo cada decisión en logros claros y prácticos.



En nombre de los designados, el auditor general del Estado, Nguyen Huu Nghia, expresó su sincero agradecimiento al Buró Político, a la Secretaría y al Comité del Partido de la Asamblea Nacional por la confianza depositada, y reafirmó su compromiso de asimilar plenamente y aplicar de manera estricta las directrices del presidente de la Asamblea Nacional y secretario del Comité del Partido de la AN./.