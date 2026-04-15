Profundizan cooperación estratégica entre Vietnam y China

Beijing (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, un encuentro con el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Qiang, en el marco de su visita de Estado al país vecino.



Ambos dirigentes reafirmaron la prioridad absoluta de la relación bilateral y acordaron impulsar la “Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica”, bajo la orientación de los “Seis Más”, con el objetivo de elevar los vínculos a un nuevo nivel de estabilidad y sostenibilidad.



Este marco contempla un mayor nivel de confianza política, una cooperación más sustantiva en defensa y seguridad, vínculos económicos más profundos, una base social más sólida, una coordinación multilateral más estrecha y una gestión más eficaz de las diferencias.



Durante el encuentro, To Lam subrayó que Vietnam considera el fortalecimiento de la vecindad amistosa y la cooperación estratégica integral con China como una prioridad de primer orden en su política exterior.

A su vez, Li Qiang reiteró que China mantiene su política de amistad hacia Vietnam, al que sitúa como una prioridad en su diplomacia de vecindad, y expresó el respaldo de Beijing a la meta vietnamita de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, (izquierda) y el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Qiang. (Foto: VNA)



Ambas partes coincidieron en que la elevada complementariedad de sus economías ofrece amplias oportunidades para el crecimiento mutuo.



En el ámbito económico, To Lam propuso marcar nuevos hitos en comercio, inversión y turismo, con especial énfasis en lograr una balanza comercial más equilibrada.



La conectividad de infraestructura estratégica ocupó un lugar central en la agenda, con prioridad para la cooperación ferroviaria. El mandatario vietnamita solicitó apoyo de China en financiación, formación de recursos humanos y transferencia tecnológica, con vistas a operar y mantener sistemas ferroviarios electrificados.



Asimismo, planteó ampliar el modelo de pasos fronterizos inteligentes y desarrollar zonas de cooperación económica transfronteriza en las provincias limítrofes.



Por su parte, Li Qiang respaldó estas iniciativas y destacó la disposición de China a incrementar la importación de productos agrícolas vietnamitas de alta calidad, así como a facilitar su participación en la cadena de “Compartir el Gran Mercado - Exportación de China”.



El jefe de Gobierno chino también alentó a las principales empresas de su país a ampliar inversiones en Vietnam, especialmente en sectores como la inteligencia artificial, la transformación digital, la fabricación inteligente y las ciudades inteligentes.



Además, ambas partes acordaron declarar 2026-2027 como el periodo de cooperación turística bilateral, con el fin de dinamizar los intercambios entre sus pueblos.



En relación con la situación marítima, coincidieron en la necesidad de gestionar adecuadamente las diferencias para preservar la paz y la estabilidad.



To Lam instó a respetar los derechos e intereses legítimos de cada parte y a resolver las disputas por medios pacíficos, conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Ambos dirigentes expresaron, además, su voluntad de concluir próximamente las negociaciones de un Código de Conducta (COC) en el Mar del Este sustantivo y eficaz, que contribuya a garantizar un entorno favorable para el desarrollo de ambas naciones./.